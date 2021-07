Фильм «Чёрная Вдова» собрал $60 млн в сервисе Disney Plus и $80 млн в прокате в США

«Чёрная Вдова» – это первый фильм Marvel, который дебютировал в сервисе Disney Plus в тот же день, что и вышел на экраны кинотеатров. И, судя по опубликованным финансовым данным Disney, старт фильма в первые выходные был очень успешным на потоковом сервисе, где он был доступен в рамках Premier Access.

Доход от продаж фильма «Чёрная Вдова» в сервисе Disney Plus составил более $60 млн. Это ненамного меньше кассовых сборов на домашнем рынке ($80 млн) и в международном прокате в 46 регионах ($78 млн). Отметим, доступ к фильму в рамках Disney Plus Premier Access осуществлялся по цене $30. С учётом озвученных данных, совокупный бокс-офис «Чёрной Вдовы» за первый уик-энд составил $158 млн. А общая сумма дохода с учётом Disney Plus составляет около $218 млн. При этом всё ещё нет даты выхода фильма в Китае, который является важнейшим рынком кинопроката для франшизы Marvel.

Премьера «Чёрной вдовы» изначально должна была состояться в 2020 году, но она несколько раз откладывалась из-за пандемии.

«Нет сомнений, что ожидание того стоило», — сказал председатель Disney Studios Content Алан Бергман. «Кейт Шортленд, Скарлетт Йоханссон и команда Marvel Studios создали исключительный фильм, который продолжает наследие творческого совершенства, поскольку кинематографическая вселенная Marvel расширяется и вступает в новую эру».

Компания Disney начала предоставлять доступ к некоторым фильмам в рамках Premier Access в день премьеры в кинотеатрах в качестве уступки в то время, когда просмотры в кинотеатрах были затруднены из-за пандемии COVID-19. Ранее студия не предоставляла данных о доходах, получаемых от просмотров дебютных фильмов через Premier Access. Например, фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли и мультфильм «Рая и последний дракон» одновременно показывались в кинотеатрах и в Disney Plus за дополнительную плату.

Неясно, будет ли Disney продолжать предоставлять данные о прокате цифровых копий для своих будущих фильмов или студия будет выборочно делиться информацией, чтобы только подчеркнуть сильные результаты. Проверить это можно будет в конце месяца – 30 июля в кинотеатрах и на канале Disney Plus выйдет семейный фильм «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Вместе с тем, Disney уже объявила, что фильмы Главный герой (Free Guy) и Шан-Чи и легенда десяти колец (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) дебютируют исключительно в кинотеатрах 13 августа и 3 сентября, соответственно. Хотя срок их эксклюзивного проката в кинотеатрах будет сокращён до 45 дней.

Источник: variety