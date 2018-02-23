Фотогалерея: как будет выглядеть станция метро «Святошин» после капитального ремонта (работы начнутся уже завтра)

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Уже завтра, 24 февраля, на станции метро «Святошин» начнется капитальный ремонт, который планируют полностью завершить до конца октября этого года. Но оценить, как станция будет выглядеть после ремонта можно уже сейчас по предоставленным авторами проекта изображениям, сгенерированным средствами компьютерной графики.

Вот эти изображения:

Проектом предусмотрена установка пяти лифтов для людей с ограниченными возможностями передвижения, замена дверей, обустройство проходов для колясок, обновления системы навигации и монтаж тактильной плитки.

Кроме того, планируется установка камер видеонаблюдения на станции и в переходах, ремонт и замена облицовочной плитки, повышение уровня противопожарной защиты, установка энергосберегающих ламп, замена скамеек, перил и прочих элементов.

На сайте «Киевского метрополитена» говорится, что из-за ремонтных работ не будут работать выход к проспекту Победы, заводу «АТЕК», «Антонова» и подземный переход. Кроме того, администрация КП предупреждает, что в часы пик вход через другой вестибюль будет ограничен и рекомендует пользоваться ближайшими станциями — «Нивки» или «Житомирская», «Академгородок».

Остается добавить, что проектом капитального ремонта занимался архитектурный институт «Киевметропроект», который параллельно работает над проектом метро на Виноградарь. Напомним, в конце прошлого года архитекторы публиковали первые изображения, демонстрирующие дизайн будущих станций метро на Виноградарь.

Источник: «Киевский метрополитен»