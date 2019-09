Garmin представила россыпь умных часов: от гибридных Vivomove до супергеройских Legacy Hero

Как и ожидалось, недавний анонс новой линейки умных часов Fenix 6 и первой модели с солнечной батареей Garmin Fenix 6X Pro Solar оказался только небольшой затравкой.

На выставку IFA 2019 Garmin привезла множество новинок. Среди них – часы Venu, которые открывают новую линейку устройств с AMOLED-дисплеями, способных конкурировать с Apple Watch.

Venu

Это первые часы Garmin с полноценным AMOLED-дисплеем диагональю 1,2 дюйма, разрешением 390×390 пикселей и поддержкой «живых» циферблатов. Venu предназначены для использования в режиме 24/7. Устройство предлагает десятки тренировок: силовые упражнения, кардио, йога и пилатес и другие. Часы оснащены функциями мониторинга состояния здоровья, которые включают отслеживание частоты дыхания, уровень гидратации, сердцебиения, стресса и менструального цикла, а также качества сна с возможностью измерения насыщения крови кислородом.

Разумеется, присутствуют и «умные» функции: получение уведомлений со смартфона, управление музыкой (поддерживаются сервисы Spotify, Deezer и Amazon Music) и осуществление бесконтактных платежей через Garmin Pay.

Venu способны проработать до 5 суток без подзарядки или до 6 часов в режиме тренировки с GPS-трекингом + прослушивание музыки. Новинка поступит в продажу в сентябре по цене $400.

Vivoactive

Garmin также обновила линейку часов Vivoactive, которая представлена двумя моделями: Vivoactive 4 (45 мм) и Vivoactive 4S (40 мм). Первые могут работать до 8 дней в обычном режиме и до 6 часов в режиме GPS + музыка. Автономность вторых немного меньше: 7 дней или 5 часов с включенным GPS и музыкой. Оба устройства оснащены трансфлективными дисплеями, которые были ещё в третьем поколении линейки. В остальном, эти часы имеют те же функции, что и Venu. Стоимость Vivoactive 4 и Vivoactive 4S составит $350, продажи стартуют в этом месяце.

Vivomove

Третье поколение стильных механических часов Garmin Vivomove со скрытым сенсорным дисплеем включает четыре модели: Luxe, Style, Vivomove 3 и 3S. Все они получили поддержку многих функций своих умных собратьев: GPS, Garmin Pay, отслеживание сна, мониторинг пульса и многое другое.

Luxe и Style поставляются в корпусе 42 мм и с двумя AMOLED-дисплеями в верхней и нижней частях циферблата. Формально различаются они материалами: версия Luxe выполнена из нержавеющей стали с сапфировым стеклом, а ремешки – итальянская кожа или «миланская петля». Версия Style имеет алюминиевый корпус и стекло Gorilla Glass, а ремешок – тканевый нейлоновый. Vivomove 3 и 3S предлагаются в вариантах 44 и 39 мм с монохромным дисплеем и силиконовыми ремешками. Все модели Vivomove способны работать до 5 дней в режиме смарт-часов. Стоимость новинок – от $250 до $550.

Legacy Hero

Эта линейка премиальных часов Garmin разрабатывалась совместно с Marvel. Она представлена двумя моделями: Captain Marvel (40 мм) и First Avenger (45 мм). Обе имеют дизайн по мотивам супергеройских комиксов, эксклюзивные тематические циферблаты и значки.

Часы, посвящённые Капитану Марвелу, поставляются со стальным безелем золотого цвета, синим кожаным ремешком (есть ещё силиконовый) и эмблемой Kree. На обратной стороне корпуса выгравирована надпись «Higher, further, faster». Между тем гаджет Капитана Америка имеет ремешок из тактической кожи и надпись «I can do this all day». Функции и характеристики устройств идентичны часам Vívoactive 4 / 4S. Legacy Hero Series появятся в продаже в следующем месяце по цене $400.

Источники: The Verge (2)