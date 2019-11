В Украине начнут продавать растительное мясо Beyond Meat

Мы уже не раз писали об американском стартапе Beyond Meat, добившемся немалых успехов в создании мяса на основе растительных ингредиентов. И вот сейчас стало известно о приходе Beyond Meat на украинский рынок. То есть, да, вскоре украинцы смогут попробовать бургеры, колбаски и прочую продукцию из альтернативного мяса, в основе которого лежат гороховый белок, вода и рапсовое масло. Официальным дистрибьютором Beyond Meat в Украине выступит компания Станислава Луцковича и Александра Корзуна «Вэст Милз», сообщает AIN со ссылкой на пресс-службу последней.

Изначально растительное мясо появится в заведениях ЖЗЛ, Queen, The Burger, Not only Fish, Avalon, Mocco, Normal, Havana, Fabius, Villa Riviera, Маяк, Bassano, Champion Hall, сети Star Burger и заведениях ресторатора Димы Борисова. Последний рассказал источнику, что с июля в сети его ресторанов проводились пробные продажи бургеров с таким мясом, закупленным и импортированным собственными усилиями. При этом цена у такого бургера была такая же — 198 грн.

«Насколько мне известно, мы первые, кто предложил это в Украине», — заметил он. С компанией «Вест Милз» его сеть сейчас ведет переговоры по поводу объемов и цен.

Позднее такое мясо будут предлагать в меню учеников школы Midgard, в коворкинге IZONE и в кейтеринговых компаниях, службах доставки еды, а в конечном итоге и в супермаркетах. Увы, подробностей о ценах пока нет.

Источник: AIN