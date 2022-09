Google по ошибке выплатила этичному хакеру $250 тыс. — ему понадобилось три недели, чтобы вернуть деньги (поддержка не отвечала на письма)

Этичный хакер получил от Google почти $250 тыс. и очень удивился этой выплате, поскольку не ожидал никаких выплат от компании. О неожиданной награде в $250 тыс. от Google он рассказал в своем Twitter.

It’s been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven’t heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it’s OK if you don’t want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022