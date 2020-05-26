Google тестирует темную тему для поиска в Chrome на Android [Как ее включить]





Одним из главным нововведений Android 10, чей релиз состоялся в сентябре прошлого года, стала общесистемная темная тема. На сегодня многие популярные приложения имеют встроенные темные темы, но тех, что не имеют, тоже немало, в том числе среди приложений самой Google — буквально на прошлой неделе на «темную сторону» перешли Google и Google Assistant. Параллельно Google дорабатывает темную тему в Chrome. Только успели в Chromium появиться строчки кода, указывающее на возможность включать темную тему для поиска в Chrome на Android специальным флагом, как соответствующая функция стала доступна в последних сборках браузера Chrome в каналах Dev и Canary.

Желающие могут опробовать новую возможность уже сейчас. Соответствующий переключатель находится в служебном разделе настроек по адресу chrome://flags/#enable-android-dark-search. Или можно зайти в служебное меню, введя в адресной строке Chrome команду chrome://flags, затем поиском найти «Show darkened search pages on Android» и включить эту опцию и перезапустить браузер. После этого результаты поиска Google станут темнеть в соответствии с режимом Android 10.

Другой способ опробовать темную тему на странице поиска — добавить GET-параметр «&cs=1» к URL-адресу страницы поиска. Это работает только в Chrome, независимо от версии. Темная тема для поиска в Chrome все еще находится в процессе разработки, поскольку карточки с результатами поиска имеют неровные края и несуразные элементы.

Теперь осталось дождаться, когда Google добавит в Chrome встроенную функцию, которая позволит затемнять «белые» сайты, когда общая темная тема браузера активирована.

Источник: Neowin