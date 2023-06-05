Google улучшит поиск Gmail с помощью ИИ — пока только на мобильных устройствах

Сервис Gmail обрабатывает треть всех электронных писем, найти что-либо во входящих становится всё сложнее. Google собирается улучшить поиск в электронной почте с помощью ИИ. Блог Workspaces сообщает о внедрении поиска на основе машинного обучения для всех пользователей Gmail на мобильных устройствах в ближайшие недели.

Курс PHOTOGRAPHY Навчайтеся мистецтву фотографії та створюйте незабутні фото для своїх проєктів! Вивчити курс!

Интеллектуальный поиск призван улучшить релевантность результатов по запросу. Он будет учитывать корреспонденцию за последнее время, условия поиска и другие факторы, чтобы помочь пользователю найти нужные письма. Список выдачи будет разделен на две части: в верхней появятся результаты, отобранные с участием ИИ, нижняя представит обычные результаты, отсортированные по дате.

Новая функция выйдет в рамках программы быстрого запуска начиная с 2 июня. Это означает немедленное появление ее у пользователей, без периода предварительной оценки. Google отмечает, что появление интеллектуального поиска может занять 15 дней или больше. Пока речь идет только о мобильных устройствах – в блоге ничего не говорится о пользователях ПК.

На долю Gmail приходится более 27% электронных писем – примерно 330 млрд в день. Многие из них рассылаются автоматически и быстро захламляют почтовый ящик, но в то же время не являются спамом. Поиск среди сотен e-mail, множество из которых могут отвечать введенному запросу, иногда становится нетривиальной задачей и отнимает много времени.

Источники: TechSpot, Google