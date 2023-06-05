Google улучшит поиск Gmail с помощью ИИ — пока только на мобильных устройствах

Сервис Gmail обрабатывает треть всех электронных писем, найти что-либо во входящих становится всё сложнее. Google собирается улучшить поиск в электронной почте с помощью ИИ. Блог Workspaces сообщает о внедрении поиска на основе машинного обучения для всех пользователей Gmail на мобильных устройствах в ближайшие недели.
Интеллектуальный поиск призван улучшить релевантность результатов по запросу. Он будет учитывать корреспонденцию за последнее время, условия поиска и другие факторы, чтобы помочь пользователю найти нужные письма. Список выдачи будет разделен на две части: в верхней появятся результаты, отобранные с участием ИИ, нижняя представит обычные результаты, отсортированные по дате.
Новая функция выйдет в рамках программы быстрого запуска начиная с 2 июня. Это означает немедленное появление ее у пользователей, без периода предварительной оценки. Google отмечает, что появление интеллектуального поиска может занять 15 дней или больше. Пока речь идет только о мобильных устройствах – в блоге ничего не говорится о пользователях ПК.
На долю Gmail приходится более 27% электронных писем – примерно 330 млрд в день. Многие из них рассылаются автоматически и быстро захламляют почтовый ящик, но в то же время не являются спамом. Поиск среди сотен e-mail, множество из которых могут отвечать введенному запросу, иногда становится нетривиальной задачей и отнимает много времени.
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