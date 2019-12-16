Google впервые рассказала, какую площадь она отсняла для Street View и Google Earth





Всем уже давно известно, что Google снимает огромные площади поверхности Земли для своих проектов Street View и Google Earth. Но только сейчас компания впервые поделилась точными данными, которые подтверждают невероятные масштабы этой работы.

Как оказалось, Street View содержит изображения, в общей сложности охватывающие более 16 млн км. Такого расстояния хватит, чтобы обогнуть земной шар более 400 раз. База Google Earth впечатляет ещё больше: снимки покрывают примерно 58 млн квадратных километров, что равняется 98% населённых территорий Земли. Это намного больше, чем у любого другого картографического сервиса, в том числе и Apple Maps, который только с выходом iOS 13 в этом году начал предлагать функцию просмотра улиц.

Съёмка местности для Google Street View может занимать до нескольких недель. Компания использует для этого специальные автомобили, оснащённые камерами и лазерными сканерами. В местах, где не может проехать автомобиль, съёмка проводится с помощью рюкзаков Street View Trekker. Для этих целей компания использует даже животных. Полученные снимки являются основой не только для Street View и Google Earth, но и для других сервисов компании.

Источник: The Verge