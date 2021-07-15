Huawei презентувала в Україні нові TWS-навушники FreeBuds 4 зі смарт-приглушенням шуму за ціною від 4000 грн





Підрозділ Huawei Consumer Business Group (CBG) в Україні презентував нові бездротові навушники відкритого типу Huawei FreeBuds 4.

У навушниках FreeBuds 4 використовується композитна діафрагма з рідкокристалічного полімеру, яка підтримує частотний діапазон до 40 кГц. Це повинно покращити передачу високих частот. Додатково повідомляється, що за відтворення басів відповідають 14,3-міліметрові динамічні драйвери низькочастотна трубка та материнська плата, які створюють герметичну звукову порожнину. Порівняно з FreeBuds 3, нові Huawei FreeBuds 4 мають підвищену повітронепроникність, акустичний тиск і збільшений на 15% обсяг низькочастотної трубки, що забезпечує посилений резонансний ефект від повітря і діафрагми.

В навушниках Huawei FreeBuds 4 реалізовано функцію активного шумоприглушення. Як зазначає виробник, допрацьована технологія ANC 2.0 відрізняється поліпшенням як на апаратному, так і на програмному рівнях. Для роботи функції задіяні два мікрофони. Окремо відзначається технологія смарт-приглушення шуму (Adaptive Ear Matching). Коли функцію шумоприглушення увімкнено, навушники автоматично визначають форму вуха користувача й оптимальне налаштування приглушення шуму для кожної окремої людини.

При використанні функції активного шумоприглушення навушники Huawei FreeBuds 4 можуть безперервно відтворювати аудіо протягом 2,5 годин. Якщо вимкнути функцію шумоприглушення, автономність зростає до 4 годин. А із зарядним чохлом навушники здатні пропрацювати до 22 годин. Завдяки підтримці технології швидкої зарядки, Huawei FreeBuds 4 можна підзарядити усього за 15 хвилин, аби потім прослуховувати музику протягом 2,5 години. Вага кожного навушника становить 4,1 г . Розмір зарядного кейса Huawei FreeBuds 4 становить 58,0×21,2 мм, а вага — 38 г. Нові навушники виявилися на 6,3% менші та на 20,8% легші порівняно з попередньою моделлю.

Навушники Huawei FreeBuds 4 підтримують різні опції підключення. Серед них — підключення до пристроїв поруч, підключення завдяки хмарному обміну даними, подвійне підключення пристроїв і центр підключення аудіо (Audio Connectivity Centre) . Функція подвійного підключення дозволяє підключити будь-які два пристрої одночасно — смартфон, планшет, ноутбук, розумний годинник, інтелектуальний екран або будь-який інший гаджет на операційних системах Android, iOS чи Windows. Під час вхідного дзвінка музику або фільм можна поставити на паузу. Audio Connectivity Centre у додатку Huawei AI Life включає список десяти нещодавно підключених пристроїв. Таким чином, користувачі можуть швидко перемикатися між гаджетами за допомогою простого дотику.

В Україні Huawei FreeBuds 4 доступні у продажу з 15 липня. Модель представлена у двох кольорах: «Білому» (Ceramic White) та «Сріблястому» (Silver Frost). Рекомендована ціна новинки — 4499 грн. А у період з 16 липня до 1 серпня 2021 року включно Huawei FreeBuds 4 можна придбати за спеціальною ціною — 3999 грн.