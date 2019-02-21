Информаторы уверяют, что iOS 13 устранят элемент интерфейса, раздражающий многих пользователей

Как заявил в сервисе микроблогов Twitter один из участников XDA Developers Макс Вейнбах, компания Apple продолжает работать над улучшением пользовательского интерфейса своей мобильной операционной системы. И в грядущем обновлении iOS 13 будет устранена функция, раздражающая многих пользователей этой платформы.

So just got some amazing news… In iOS 13 the volume HUD is gone! Apple is finally fixing their software!

It’s also supposed to be ground breaking but whatever. — Max Weinbach (@mweinbachXDA) 19 февраля 2019 г.

Речь идёт о чрезмерно большой иконке регулировки громкости вызова. Она имеет вид серого колокольчика на сером фоне с полоской уровня громкости под ним. Некоторые пользователи жалуются, что когда в процессе регулирования громкости они видят на экране своих мобильных устройств столь громадный значок, перекрывающий собой многие другие элементы интерфейса, они испытывают раздражение (хотя многие, наверняка, даже не задумывались о его размерах). Кто-то утверждает, что опытные пользователи предпочли бы другой способ демонстрации уровня громкости, а некоторые разгневанные владельцы iPhone в сердцах называют злосчастную иконку «громадной и тупой».

В стремлении сделать iOS 13 ещё более изящной и потрясающей, в Apple прислушались к гневным отзывам пользователей, и этот надоедливый элемент интерфейса вовсе уберут из грядущей версии ОС.

Кроме того, Макс Вейнбах завил, что iOS 13 вероятно будет новаторской, но не стал делиться какими-либо деталями на этот счёт. С нетерпением ждём других невероятных нововведений в iOS 13.

Источник: phonearena