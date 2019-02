Информаторы уверяют, что iOS 13 устранят элемент интерфейса, раздражающий многих пользователей

Как заявил в сервисе микроблогов Twitter один из участников XDA Developers Макс Вейнбах, компания Apple продолжает работать над улучшением пользовательского интерфейса своей мобильной операционной системы. И в грядущем обновлении iOS 13 будет устранена функция, раздражающая многих пользователей этой платформы.

So just got some amazing news…

In iOS 13 the volume HUD is gone! Apple is finally fixing their software!

It’s also supposed to be ground breaking but whatever.

