Исследование: для производства батарей электромобилей требуется в сотни раз меньше сырья, чем для работы автомобилей с ДВС





В спорах между поклонниками и противниками электромобилей часто можно встретить доводы, что транспортные средства с электрическими двигателями оказывают больше негативного влияния на окружающую среду, чем с ДВС, если учитывать весь цикл эксплуатации. Это объясняется тем фактом, что выработки электроэнергии сжигается уголь и природный газ, а для производства батарей необходимы различные полезные ископаемые. Их добыча, якобы, наносит больший урон окружающей среде, чем сжигание топлива в двигателях.

Первый пункт уже удалось опровергнуть с помощью различных исследований. По мере того, как многие страны осваивают альтернативные источники энергии и отказываются от сжигания угля, электроэнергия постепенно становится всё более «чистой». Соответственно, перемещение на электромобилях приводит к меньшим выбросам, чем поездки на автомобилях с ДВС.

Но нефтяная промышленность продолжает наставать на том, что добыча ресурсов для производства батарей так же вредна, как сжигание бензина.

Чтобы раз и навсегда поставить точку в этих спорах, европейской федерацией Transport and Environment (T&E) было проведено тщательное исследование. В его рамках сравниваются выбросы вредных веществ, которые возникают в результате добычи сырья для производства электромобилей и автомобилей, работающих на жидком топливе. В том числе учитывались факторы переработки. Ведь после исчерпания ресурса аккумулятора его можно переработать и извлечь различные полезные материалы, в то время как топлива в двигателях сгорает безвозвратно.

Выяснилось, что после переработки батареи электромобиля будет потеряно около 30 кг металлов. В случае автомобиля с ДВС масса сгоревшего топлива будет в 300-400 раз больше.

«Средний автомобиль с ДВС за свой срок службы сжигает около 17000 литров бензина, что было бы эквивалентно стопке нефтяных бочек высотой 90 метров», — говорится в исследовании T&E.

Также отмечается, что добыча и переработка нефти для получения бензина также являются чрезвычайно энергоемкими отраслями нефтяной промышленности. Зачастую они используют те же энергоресурсы, что и электромобили для зарядки.

Наконец, в исследовании говорится, что благодаря развитиям технологий расходы сырья для производства батарей электромобилей будут сокращаться. В течение следующего десятилетия технологические достижения вдвое сократят количество лития, необходимого для производства батареи электромобиля. Количество необходимого кобальта снизится более чем на три четверти, а никеля — примерно на одну пятую. В 2035 году более пятой части лития и никеля и 65% кобальта, необходимых для производства новой батареи, может быть получить в результате переработки.

Источник: electrek