Из-за ошибки на сайте Vodafone клиент купил 500 стартовых пакетов по цене одного (50 грн). Теперь оператор обещает, что он получит свой заказ
Нередко бывает, когда продавцы по ошибке снижают цену на тот или иной продукт, а особо зоркие покупатели, к радости своей, первыми замечают оплошность и успевают совершить покупку по выгодной цене. И вот сейчас произошла очередная такая история — пользователь по имени Григорий, воспользовавшись оплошностью оператора мобильной связи Vodafone, который недавно сменил владельца, купил 500 стартовых пакетов Supernet 4G Start за… 50 грн, еще 25 грн — плата за доставку (итого выходит 75 грн). ITC.ua Григорий пожаловался, что Vodafone его обманул и отказывается выдавать оплаченный заказ.
Памятуя прошлогоднюю историю с интернет-магазином MOYO, пользователь предусмотрительно зафиксировал факт размещения заказа и осуществления оплаты за него на видео (ниже). На нем четко видно, что после добавления стартового плана в корзину и смены количества с 1 на 500 штук цена остается прежней — 50 грн. Это явная техническая ошибка, от которой никто не застрахован.
Заказ Григорий сделал вчера, 7 января. Судя по всему, компания Vodafone, осознав, что произошло, попыталась отменить заказ, аргументировав это технической ошибкой, но решительно настроенный покупатель, отстаивая свои права, потребовал выполнить заказ, пригрозив, в противном случае, скандалом по аналогии с MOYO и судом. Это следует из аудиозаписи разговора Григория и сотрудника Vodafone.
Запись разговора Григория с сотрудником службы техподдерки Vodafone
Вот только скандал закончился, так и не успев начаться. В Vodafone, отлично понимая, что спор в таких случаях — не столько финансовые, сколько репутационные потери, приняли вполне разумное решение выдать покупателю все 500 стартовых пакетов. По крайней мере, именно такую официальную позицию Vodafone высказала в комментарии ITC.ua.
«Это случилось вследствие ошибочной информации о цене на сайте. Ошибку уже исправили. Тем не менее, поскольку покупка состоялась, клиент получит свой заказ по той цене, которую за него заплатил» — пресс-служба Vodafone.
Зачем Григорию понадобилось столь большое количество стартовых пакетов и что он теперь будет делать с ними, остается только гадать. Наш уточняющий вопрос он скромно проигнорировал.