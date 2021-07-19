Кабмін планує за два наступні роки підвищити розмір мінімальної зарплати до 7 665 гривень — це потягне збільшення ЄСВ для ФОП до 5082 гривень за квартал





Міністерство фінансів України розробило новий план підвищення розміру мінімальної зарплати — протягом наступних двох років її хочуть поступово збільшити з теперішніх 6000 гривень до 7 665 гривень. Його включили в Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки (Постанова № 5765), яку Верховна Рада прийняла 15 липня. Цей документ являє собою бачення урядом бюджетної політики України на середньострокову перспективу та основою для формування проєкту держбюджету на наступний рік.

Востаннє розмір мінімальної зарплати в Україні змінювався 1 січня 2021 року — тоді «мінімалка» зросла з 5000 до 6000 гривень. Поточна Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, поміж іншого, передбачає чотириетапне збільшення розміру мінімальної зарплати: з 1 січня 2022 року — до 6500 грн, з 1 жовтня 2022 — до 6700 грн, з 1 січня 2023 року — до 7176 грн, а з 1 січня 2024 року — до 7665 грн.

Зростання мінімальної зарплати означатиме збільшення розміру єдиного соціального внеску, що сплачується до бюджету Пенсійного та інших соціальних фондів. Як відомо, для підприємців на спрощеній системі оподаткування 1-3 груп це 22%. Тобто з нинішніх 3 960,00 грн у квартал (1320 на місяць) сума ЄСВ для українських ФОПів зросте до 5058,90 (1686,3 грн на місяць).

Серед інших важливих фінансових показників, закладених у Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки: