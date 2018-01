Карта приложения для отслеживания физической активности Strava раскрыла расположения военных баз и маршруты персонала

Компания Strava является разработчиком приложения для отслеживания физической активности пользователя. При этом приложение Strava использует данные GPS смартфона, чтобы определить, где именно пользователь занимается спортом. Также приложение содержит ряд функций социальной сети для спортсменов.

В ноябре прошлого года на сайте сервиса была опубликована карта, отображающая активность пользователей приложения по всему миру. Она включает сведения о миллиарде активностей с указанием географических координат. В результате получается довольно интересный образ сфер активности людей. Но, по словам аналитика, эта же карта позволяет очень легко определить местоположение военных баз и шаблонов поведения их персонала. Так, Натан Русер опубликовал несколько скриншотов, на которых, по его теоретическим рассуждениям, указаны регулярные маршруты тренировочных пробежек, патрулей, местоположения передовых операционных баз в Афганистане.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq

— Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.