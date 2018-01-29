Карта приложения для отслеживания физической активности Strava раскрыла расположения военных баз и маршруты персонала

Компания Strava является разработчиком приложения для отслеживания физической активности пользователя. При этом приложение Strava использует данные GPS смартфона, чтобы определить, где именно пользователь занимается спортом. Также приложение содержит ряд функций социальной сети для спортсменов.

В ноябре прошлого года на сайте сервиса была опубликована карта, отображающая активность пользователей приложения по всему миру. Она включает сведения о миллиарде активностей с указанием географических координат. В результате получается довольно интересный образ сфер активности людей. Но, по словам аналитика, эта же карта позволяет очень легко определить местоположение военных баз и шаблонов поведения их персонала. Так, Натан Русер опубликовал несколько скриншотов, на которых, по его теоретическим рассуждениям, указаны регулярные маршруты тренировочных пробежек, патрулей, местоположения передовых операционных баз в Афганистане.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

Карта Strava не обязательно показывает присутствие военных объектов в мире, хотя сервис Google Maps и спутниковые снимки уже показывают, где находятся такие объекты. Но там, где Google Maps показывает местоположение зданий и дорог, карта Strava предоставляет дополнительную информацию. Она показывает маршруты передвижения людей в этих областях и как часто они перемещаются по определённой местности. И эти сведения уже могут представлять собой потенциальную угрозу безопасности для персонала. Например, на изображениях можно легко сопоставить дороги и объекты на Google Maps с тем, как люди перемещаются вокруг Форт-Беннинга, штат Джорджия.

Русер отмечает, что любой человек, просматривающий карту, может выявить базы коалиции в Сирии и расположение военных объектов в Афганистане, увеличить масштаб изображения этих мест, определить объекты США, которые, возможно, не были раскрыты. Полковник ВВС США Джон Томас, представитель Центрального командования США, пояснил, что военные «рассматривают возможные намёки на картах». В свою очередь пресс-секретарь Strava отметил, что компания «стремится помочь людям лучше понять наши настройки конфиденциальности», и что карта сервиса «отображает обобщённое и анонимное представление о более чем миллиарде активностей, загруженных на нашу платформу. Она исключает активности, которые были отмечены как конфиденциальные и совершались в регионах, определённых пользователем в качестве зоны конфиденциальности». Иными словами, компания переложила ответственность за возможную утечку сведений о военных объектах на самих пользователей, которые указали неправильные настройки приватности.

Источник: The Verge