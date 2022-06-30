Кэмерон Диас возвращается на экраны после 8-летней паузы в карьере — ради экшн-комедии с Джейми Фоксом для Netflix

Кэмерон Диас «Снова в действии» — именно так называется (англ. Back in Action) будущая экшн-комедия с Джейми Фоксом для Netflix, ради которой одна из самых известных актрис середины 90-х и начала 2000-х решила вернуться в кино после долгого перерыва в карьеры. В 2014 году вышло несколько комедий с ней и с тех пор Кем больше не снималась в новых проектах.

В небольшом тизере, опубликованном в официальном аккаунте Netflix, можно услышать фрагмент разговора между Фоксом, Диасом и семикратным чемпионом НФЛ «Том» Брэди-младший. Последний в 2022-м уже сообщал о завершении карьеры и выходе из большого порта, однако через 40 дней передумал и вернулся в команду. В разговоре с Диасом, которая не знала как лучше сообщить о своем возвращении, он сказал, что уже имеет опыт в этом деле и знает все о камбеках.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION — our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022

О самом проекте известно пока немного. Подробностями сюжета Netflix пока не готова поделиться. Известно, что это будет экшн-комедия, сценарий которой напишет и срежиссируется Сет Гордон. Режиссер фильма «Невыносимые боссы» также выступит продюсером первого с 2014 года фильма с Кэмерон Диас. Со сценарием Гордона поможет Брендан О’Брайен из «Соседей», а с продюсированием — Бо Бауман («Полтора шпиона»).

Производство начнется позже в этом году. Последний раз Диаз снималась в римейке известного музыкального фильма «Энни» 2014 года — вместе с Джейми Фоксом. Пара ранее играла роли в спортивной драме 1999 года Any Given Sunday.

Что ж, как видим, для преодоления кризиса и существенного оттока подписчиков Netflix готов сделать почти все, что угодно — и безплатный тариф с рекламой добавить, и Кэмерон Диас вернуть. Потенциально фильм с такими известными актерами как Диаз и Фокс может помочь стримингу остановить сокращение базы подписчиков. Супергеройский фильм Проект «Сила» с тем же Джейми Фоксом, вышедшим на Netflix в 2020 году, посмотрели 75 миллионов зрителей. В прошлом году Netflix выпустил «Красное уведомление»/ Red Notice — комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном до сих пор возглавляет рейтинг самых популярных фильмов Netflix. В следующем месяце в онлайн-кинотеатре состоится следующая громкая премьера — шпионский боевик братьев Руссо «Серый человек» / The Gray Man с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом.