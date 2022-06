Кэмерон Диас возвращается на экраны после 8-летней паузы в карьере — ради экшн-комедии с Джейми Фоксом для Netflix

Кэмерон Диас «Снова в действии» — именно так называется (англ. Back in Action) будущая экшн-комедия с Джейми Фоксом для Netflix, ради которой одна из самых известных актрис середины 90-х и начала 2000-х решила вернуться в кино после долгого перерыва в карьеры. В 2014 году вышло несколько комедий с ней и с тех пор Кем больше не снималась в новых проектах.

В небольшом тизере, опубликованном в официальном аккаунте Netflix, можно услышать фрагмент разговора между Фоксом, Диасом и семикратным чемпионом НФЛ «Том» Брэди-младший. Последний в 2022-м уже сообщал о завершении карьеры и выходе из большого порта, однако через 40 дней передумал и вернулся в команду. В разговоре с Диасом, которая не знала как лучше сообщить о своем возвращении, он сказал, что уже имеет опыт в этом деле и знает все о камбеках.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION — our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

