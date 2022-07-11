Kojima Productions рассмотрит возможность «обращения в суд» после распространения ложных сообщений, называвших Хидэо Кодзиму убийцей экс-премьера Японии

После недавнего убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в социальных сетях и новостных агентствах распространились фальшивые сообщения, в которых Хидэо Кодзима был ошибочно идентифицирован в качестве убийцы. Игровая студия Хидэо Кодзимы – Kojima Productions – опубликовала ответ на эти обвинения.

В публикации в Twitter Kojima Productions заявляет, что «решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, передающих ложную информацию», и «в некоторых случаях рассмотрит возможность обращения в суд».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0 — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022

Напомним, в минувшую пятницу мужчина застрелил Синдзо Абэ во время его выступления на митинге в рамках политической кампании. Полиция задержала стрелка на месте происшествия, позже его опознали как 41-летнего Тецуя Ямагами.

Вскоре после инцидента интернет-тролль на 4chan опубликовал расистское изображение, которое связывает лицо Кодзимы с лицом стрелка. Другой пользователь ответил на пост тремя дополнительными фотографиями Кодзимы, на которых тот изображён в советской шапке-ушанке, а также позирует с изображениями аргентинского революционера Че Гевары.

Французский комик Жорж Жордито позже опубликовал эти изображения в Twitter как часть «сатирического» поста (на текущий момент публикация удалена), в котором говорилось, что виновником был японский футболист Кейсуке Хонда. Однако крайне правый французский политик Дамьен Рье, связанный с националистическим движением страны, отнёсся к этому серьёзно и опубликовал в Twitter изображения Кодзимы с текстом «Крайне левые убивают». Эти изображения затем были подхвачены греческими и иранскими новостными агентствами, которые по ошибке использовали их при освещении убийства Синдзо Абэ.

В дальнейшем Рье удалил свой твит и извинился перед Кодзимой, отметив, что «наивно принял шутку за информацию». Греческое издание, включившее в трансляцию изображение Кодзимы, удалило свой ролик с YouTube. Иранская газета также исправила изображение, которое она использовала в своем репортаже.

Источник: The Verge