Kojima Productions рассмотрит возможность «обращения в суд» после распространения ложных сообщений, называвших Хидэо Кодзиму убийцей экс-премьера Японии

После недавнего убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в социальных сетях и новостных агентствах распространились фальшивые сообщения, в которых Хидэо Кодзима был ошибочно идентифицирован в качестве убийцы. Игровая студия Хидэо Кодзимы – Kojima Productions – опубликовала ответ на эти обвинения.

В публикации в Twitter Kojima Productions заявляет, что «решительно осуждает распространение фейковых новостей и слухов, передающих ложную информацию», и «в некоторых случаях рассмотрит возможность обращения в суд».

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) July 9, 2022