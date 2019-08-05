Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн, в Топ-3 вошли модели Xiaomi, Samsung и Apple





Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что по итогам второго квартала 2019 года количество абонентов, которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Если во втором квартале прошлого года их было всего 6,3 млн, то сейчас уже 10,5 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 19% — 15,1 млн.

Интересно, что за год значительно изменился рейтинг брендов 4G-смартфонов, которыми пользуются абоненты Киевстар. Если в 2018 году лидером по количеству смартфонов был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. Сейчас пятерка самых популярных брендов 4G-смартфонов выглядит так:

Xiaomi — 28% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар; Samsung — 22%; Apple — 15%; Huawei — 13%; Meizu — 8%.

Отметим, что на данный момент четвертым поколением мобильного интернета от Киевстар может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течение первого полугодия Киевстар расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов, при этом общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600.

Источник: Киевстар