Количество 4G-смартфонов в сети Киевстар превысило 10 млн, в Топ-3 вошли модели Xiaomi, Samsung и Apple
Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что по итогам второго квартала 2019 года количество абонентов, которые пользуются 4G-смартфонами, увеличилось почти на 70%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Если во втором квартале прошлого года их было всего 6,3 млн, то сейчас уже 10,5 млн. Всего же смартфонов в сети оператора за год стало больше на 19% — 15,1 млн.
Интересно, что за год значительно изменился рейтинг брендов 4G-смартфонов, которыми пользуются абоненты Киевстар. Если в 2018 году лидером по количеству смартфонов был Apple, то сейчас его обогнали Xiaomi и Samsung. Сейчас пятерка самых популярных брендов 4G-смартфонов выглядит так:
- Xiaomi — 28% всех 4G-смартфонов в сети Киевстар;
- Samsung — 22%;
- Apple — 15%;
- Huawei — 13%;
- Meizu — 8%.
Отметим, что на данный момент четвертым поколением мобильного интернета от Киевстар может воспользоваться почти 70% населения Украины. В течение первого полугодия Киевстар расширил свою сеть 4G на 2490 новых населенных пунктов, при этом общее же количество городов и сел, где работает 4G, превысило 6600.
Источник: Киевстар