Крупнейшая сделка в истории. Кто-то одной транзакцией перевел биткоинов на $1,1 млрд с комиссией $80

Биткоин пока не стал единой цифровой валютой для всего мира, но глупо отрицать тот факт, что криптовалюта имеет некоторые преимущества над традиционными банковскими системами. Например, перевести сумму $1,1 млрд с одного кошелька на другой в рамках одной транзакции, которая заняла несколько минут и стоила всего $80. Соответствующая транзакция была совершена поздно вечером во вторник, 14 января, стала крупнейшей за всю истории сети, если считать в долларах по курсу на момент совершения сделки.

В рамках оговариваемой транзакции с одного кошелька на другой было переведено 124 946,6 монеты BTC, что на момент осуществления транзакции составляло $1,1 млрд, а комиссия за перевод составила 0.0096 BTC или $83. Первые упоминания о рекордной сделки появились в Twitter и Reddit.

124,946 bitcoin were just moved in a transaction.

That's ~$1,100,000,000 transfered for an $80 fee.

No government, bank or third party had to verify the transaction, nor could they have stopped it if they wanted to.

The true power of bitcoin. 🔥

— Rhythm (@Rhythmtrader) January 14, 2020