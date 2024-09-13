Криштиану Роналду установил мировой рекорд, собрав миллиард подписчиков в соцсетях

В Instgram у Роналду больше всего подписчиков — почти 640 млн.

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Футболист лично сообщил об этом достижении, которое ранее не покорялось никому.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number — it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond. From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024

Удивительная статистика Роналду охватывает различные платформы. На его страницу в X (бывший Twitter) подписались 113 млн пользователей. Instagram принес ему самую большую аудиторию — 638,8 миллиона фолловеров. Facebook добавил еще 170 миллионов, а YouTube-канал футболиста собрал 60 миллионов подписчиков. Остальные поклонники распределились между другими сервисами.

Португальская звезда футбола выразила благодарность своим фанатам за постоянную поддержку и интерес к его карьере. Роналду подчеркнул, что этот рекорд демонстрирует всемирную любовь к футболу. В своем обращении на платформе X он назвал это достижение «большим, чем просто число» и «свидетельством нашей общей страсти, драйва и любви к игре и не только».

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Сейчас Роналду играет за саудовский клуб «Аль-Наср» и национальную сборную Португалии. Его карьера включает выступления за такие известные команды как лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».

Это не первый рекорд Роналду в социальных сетях. Ранее его YouTube-канал установил рекорд, набрав миллион подписчиков всего за полтора часа после запуска.