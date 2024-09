Криштиану Роналду установил мировой рекорд, собрав миллиард подписчиков в соцсетях

В Instgram у Роналду больше всего подписчиков — почти 640 млн.

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Футболист лично сообщил об этом достижении, которое ранее не покорялось никому.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number — it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024