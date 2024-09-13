Новости Софт 13.09.2024 в 18:23 comment views icon

Криштиану Роналду установил мировой рекорд, собрав миллиард подписчиков в соцсетях

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Ігор Панченко

Автор новостей

Криштиану Роналду установил мировой рекорд, собрав миллиард подписчиков в соцсетях

В Instgram у Роналду больше всего подписчиков — почти 640 млн.

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Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который набрал миллиард подписчиков в социальных сетях. Футболист лично сообщил об этом достижении, которое ранее не покорялось никому.

Удивительная статистика Роналду охватывает различные платформы. На его страницу в X (бывший Twitter) подписались 113 млн пользователей. Instagram принес ему самую большую аудиторию — 638,8 миллиона фолловеров. Facebook добавил еще 170 миллионов, а YouTube-канал футболиста собрал 60 миллионов подписчиков. Остальные поклонники распределились между другими сервисами.

Криштіану Роналду встановив світовий рекорд, зібравши мільярд підписників у соцмережах

Португальская звезда футбола выразила благодарность своим фанатам за постоянную поддержку и интерес к его карьере. Роналду подчеркнул, что этот рекорд демонстрирует всемирную любовь к футболу. В своем обращении на платформе X он назвал это достижение «большим, чем просто число» и «свидетельством нашей общей страсти, драйва и любви к игре и не только».

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Сейчас Роналду играет за саудовский клуб «Аль-Наср» и национальную сборную Португалии. Его карьера включает выступления за такие известные команды как лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус».

Это не первый рекорд Роналду в социальных сетях. Ранее его YouTube-канал установил рекорд, набрав миллион подписчиков всего за полтора часа после запуска.

Криштиану Роналду побил исторический рекорд YouTube с запуском нового канала — 1 млн подписчиков за 1,5 часа

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