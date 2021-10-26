LEGO представила перший прототип "екологічної" цеглинки з переробленої пластмаси - з ПЕТ-пляшки виходить 10 цеглинок 2x4

Компанія LEGO Group представила прототип цеглинки LEGO з переробленої пластмаси. Це — завершальний крок на шляху до переходу на виробництво продукції LEGO з екологічних матеріалів.

Новий прототип, зроблений з ПЕТ — пластмаси, отриманої від переробки пластикових пляшок — це перша цеглинка, виготовлена з переробленого матеріалу, яка відповідає вимогам компанії до якості та безпеки.

Команда з понад 150 спеціалістів працює над розробкою екологічних рішень для продуктів LEGO. За останні три роки матеріалознавці та інженери випробували більше ніж 250 варіантів матеріалів з ПЕТ та сотні інших видів пластмас. Результатом цих зусиль став прототип, який відповідає вимогам щодо якості, безпеки та придатності до гри — зокрема, щодо міцності зчеплення.

«Ми надзвичайно втішені цим проривом. Найбільший виклик на шляху до екологічності — це переосмислення й створення нових матеріалів, які будуть такими ж довговічними, міцними й високоякісними, як і нинішні цеглинки, а також сумісними з елементами LEGO, які виготовлялися протягом останніх 60 років. Даний прототип демонструє той прогрес, якого ми досягли» — заявив Тім Брукс, Віцепрезидент the LEGO Group з питань екологічної відповідальності.

Мине ще деякий час, перш ніж виготовлені з перероблених матеріалів цеглинки з’являться у наборах LEGO. Команда буде продовжувати тестувати й розробляти ПЕТ-матеріал, а потім вирішувати, чи переходити до етапу пілотного виробництва. Цей наступний етап тестування, як очікується, триватиме не менше ніж рік.

«Ми знаємо, що діти турбуються про стан довкілля, і вони хотіли б, щоб наша продукція стала більш екологічною. Хоча вони ще не скоро зможуть грати з цеглинками, виготовленими з переробленої пластмаси, ми хочемо, щоб вони знали: ми над цим працюємо і разом рухаємося в потрібному напрямку. Експерименти й невдачі — важлива складова навчання й інновацій. Як діти у себе вдома будуть, розбирають і знову будують конструкції з цеглинок LEGO, так і ми робимо те саме в лабораторії» — зазначили в LEGO Group.

Прототип виготовлено з переробленої ПЕТ-пластмаси, отриманої від американських постачальників, які забезпечують якість, використовуючи виробничі процеси, ухвалені Управлінням продовольства та медикаментів США (FDA) та Європейським агентством з безпечності харчових продуктів (EFSA). В середньому, літрова ПЕТ пляшка містить достатньо сировини для виготовлення десяти цеглинок LEGO 2×4.

Наразі подано заявку на патент на матеріал, який збільшує довговічність ПЕТ, даючи йому необхідну для цеглинок LEGO міцність. В інноваційному процесі використовується рецептурна технологія з поєднання переробленої ПЕТ-пластмаси з добавками, які підвищують міцність матеріалу.

У 2020 році компанія оголосила, що почне прибирати з наборів елементи з непереробного пластику. У 2018 році вона почала виготовляти елементи з біополіетилену (біо-ПЕ), який отримують з екологічної цукрової тростини. Багато наборів LEGO містять елементи з біо-ПЕ, який ідеально підходить для виготовлення дрібних, м’яких деталей — як-от дерева, гілки, листя та аксесуари для мініфігурок. Біо-ПЕ наразі не придатний для виготовлення твердіших, міцніших елементів на кшталт культових цеглинок LEGO.

Акцент на впровадженні нових екологічних матеріалів — лише одна з кількох ініціатив LEGO Group, спрямованих на досягнення позитивних змін. Протягом трьох років до 2022 року LEGO Group інвестує до $400 млн для скорішого досягнення цілей у сфері екології. Зазначимо, що з точки зору компанії екологічним вважається матеріал, який виготовляється відповідально з відновлюваних або перероблених ресурсів, з мінімальною кількістю відходів, використовуючи екологічну хімію; також цей матеріал по завершенні терміну служби виробу повинен бути придатний до повної переробки.

Джерело: LEGO Group