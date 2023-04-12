Lofi Girl вернулась с другом — теперь на канале «работает» еще один персонаж, отвечающий за синтвейв-музыку

Таинственное исчезновение главной героини YouTube-канала Lofi Girl – аниме-девушки, по имени Джейд – было частью сложной маркетинговой кампании, которая готовила подписчиков к появлению нового персонажа.

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Lofi Girl исчезла почти на сутки: вместо привычной анимации, где девушка учила уроки, а на фоне играла чиллхоп-музыка, зрители временно видели только пустую комнату. На другой трансляции, которую запустил канал, демонстрировали еще одно помещение с таймером, который вел обратный отсчет.

В конце концов, когда время истекло, в комнату вошел новый персонаж и сел за компьютер. Пользователи уже прозвали парня Synthwave Boy, поскольку в его трансляции звучит синтвейв-музыка – поджанр электронной музыки, использующий звуки синтезатора и пытающийся имитировать звучание классических саундтреков из фильмов и видеоигр эпохи 1980-х годов.

Today marks a very exciting day for the channel, as we release a brand new 24/7 livestream on YouTube! 🎉 Introducing a brand new character in the Lofi universe, we bring to you the genre of Synthwave — beats to chill/game to! 🌌 pic.twitter.com/wlG9Awc4S2 — Lofi Girl (@lofigirl) April 11, 2023

Интерьер в комнате Synthwave Boy соответствующий, здесь есть ретро-компьютер с ЭЛТ-монитором и механической клавиатурой, и что-то похожее на портативный аудиоплеер Sony Walkman.

Сама Lofi Girl никуда не делась — просто на канале теперь доступны три потока трансляции: синтвейв-музыка для расслабления или игр, оригинальное чиллхоп-радио для работы или учебы, а также более спокойная музыка для расслабления или сна.

Оба персонажа имеют домашних любимцев — у Джейд есть кот, а у парня (который на самом деле еще не получил имени от команды) есть собака. И, похоже, они соседи — на видео с Lofi Girl видно подсвеченное синим цветом окно (в таком же цвете оформлена комната ее коллеги).

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Трансляция на YouTube-канале Lofi Girl – это самый длинный стрим в истории платформы, начавшийся еще в 2017 году. Его несколько раз прерывали после жалоб на авторские права, но, несмотря на все трудности, канал продолжил работу. На Lofi Girl сейчас подписаны более 12 миллионов пользователей.

Трансляции канала Lofi Girl