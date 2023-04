Lofi Girl вернулась с другом — теперь на канале «работает» еще один персонаж, отвечающий за синтвейв-музыку

Таинственное исчезновение главной героини YouTube-канала Lofi Girl – аниме-девушки, по имени Джейд – было частью сложной маркетинговой кампании, которая готовила подписчиков к появлению нового персонажа.

Lofi Girl исчезла почти на сутки: вместо привычной анимации, где девушка учила уроки, а на фоне играла чиллхоп-музыка, зрители временно видели только пустую комнату. На другой трансляции, которую запустил канал, демонстрировали еще одно помещение с таймером, который вел обратный отсчет.

В конце концов, когда время истекло, в комнату вошел новый персонаж и сел за компьютер. Пользователи уже прозвали парня Synthwave Boy, поскольку в его трансляции звучит синтвейв-музыка – поджанр электронной музыки, использующий звуки синтезатора и пытающийся имитировать звучание классических саундтреков из фильмов и видеоигр эпохи 1980-х годов.

Today marks a very exciting day for the channel, as we release a brand new 24/7 livestream on YouTube! 🎉

Introducing a brand new character in the Lofi universe, we bring to you the genre of Synthwave — beats to chill/game to! 🌌 pic.twitter.com/wlG9Awc4S2

— Lofi Girl (@lofigirl) April 11, 2023