Lviv IT Cluster провел исследование IT-рынка Львова: 247 IT-компаний, 20 тыс. специалистов, $1740 средняя зарплата и $518 млн годового оборота

Львовский IT Кластер (Lviv IT Cluster) совместно с социологическим агентством ФАМА провел второе по счету исследование IT-рынка Львова IT Research 2.0 во время которого было опрошено 800 IT-специалистов и проведено более 20 интервью с экспертами.

Во время первого исследования в 2015 году во Львове действовали 192 IT-компании, а на сегодняшний день их уже 247. При этом количество IT-специалистов выросло с 15 тыс. до 20 тыс. Обороты отрасли в 2016 году во Львове составляли $518 млн, а общий экономический эффект, состоящий из прямого и косвенного экономического эффекта от IT-индустрии Львова – порядка $734 миллионов. В общем, один IT-специалист создает 3,37 рабочих мест в других сферах во Львове, общее количество созданных рабочих мест в 2016 году достигает 53 тыс. Таким образом, IT-индустрия во Львове создает 13,8% всех рабочих мест в городе.

Средний доход одного IT-специалиста во Львове составляет $1740. В исследовании IT Research 2.0 выяснили, что покупают IT-специалисты во Львове на эти средства. Наибольшую сумму – $40,4 миллионов IT-специалисты потратили на приобретение недвижимости на первичном рынке Львова, $6,1 млн – на вторичном рынке и $26,5 млн – на земельные участки. Однако не все покупают собственное жилье, ведь 47,1% IT-специалистов арендуют помещения, тратя на аренду в сумме $18,2 млн в год.

Около $16 млн долларов IT-специалисты потратили на покупку новых автомобилей в 2016 году и $6,2 млн – на автомобили вторичного рынка. Несмотря на это, $3,5 млн с их зарплат достались львовским таксистам, а $532 тыс. – общественному транспорту. Общая сумма депозитов львовских IT-специалистов составляет $66,3 млн (из которых $58 млн – валютные депозиты), при этом несмотря на сравнительно высокие доходы, 75,5% работников сферы экономят средства.

В ходе IT Research 2.0 выяснили, как IT-специалисты проводят свой досуг. На первом месте – туризм, на отпуск за границей было потрачено $29,9 млн плюс еще 10,3 млн на путешествия по Украине. Также программисты любят питаться вне дома (на питание в ресторанах и кафе они потратили за год немалую сумму d $18,8 млн) и ходить в кино, где за год было потрачено $2 млн. При этом они не чужды благотворительности (48,1% занимаются ей в принципе), 92,5% из таких специалистов перечисляют средства на благотворительные акции и в фонды, а общая сумма “на добрые дела” оценена в $2,7 млн.

Типичный львовский IT-специалист – это молодой человек в возрасте 28 лет (медиана), таких 44,7% от общего количества. 30,9% от всех специалистов составляют женщины. Большинство работников сферы женаты или замужем (45,7%), имеют одного ребенка (63,5%) и занимают должность Software Engineer (44,7%).

Источник: Lviv IT Cluster