Михайло Федоров закликав Xbox та PlayStation припинити бізнес у рф у звʼязку з вторгненням до України

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у відкритому листі звернувся до розробників відеоігор, зокрема до Xbox та PlayStation. Міністр ділиться жахами війні, які спіткали українців. Зокрема у листі зазначаються атаки на мирне населення, дитячі садочки, школи та житлові будинки.

@Xbox @PlayStation You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

Федоров закликає видавців, розробників та організаторів кіберспортивних змагань не лишатися осторонь. У 2022 сучасні технології, на рівні з танками та ракетами, можуть протидіяти агресору. Міністр просить заблокувати російські та білоруські акаунти, також дискваліфікувати кіберспортивні команди країн-агресорів з усіх змагань.

Про звернення Федорова написали найбільші ігрові видання заходу. Eurogamer звернувся до PlayStation із запитом, чи планується запуск прийдешнього Gran Turismo 7 у Росії. Відповіді поки не надійшло.

Polygon написав розробникам консолей, Microsoft, Sony та Nintendo, що б ті прокоментували відкрите звернення міністра. Також видання чекає відповідь від компаній, які проводять кіберспортивні змагання, зокрема від Valve, GOG, Epic Games, Riot Games, ESL Gaming, Intel та Activision Blizzard.

IGN також звернувся до Microsoft, Sony та Nintendo, що б ті прокоментували свою позицію.

В коментарях у твіттері Міністра люди дають слушну пораду, потрібно не блокувати ігрові сервіси у країнах-окупантах, а що б вони сповіщали про те, що справді коїться в Україні.