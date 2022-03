Михайло Федоров закликав Xbox та PlayStation припинити бізнес у рф у звʼязку з вторгненням до України

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у відкритому листі звернувся до розробників відеоігор, зокрема до Xbox та PlayStation. Міністр ділиться жахами війні, які спіткали українців. Зокрема у листі зазначаються атаки на мирне населення, дитячі садочки, школи та житлові будинки.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022