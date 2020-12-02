Минцифра раскрыла детали соревнования по взлому «Дії» с призовым фондом 1 млн гривен, поучаствовать в ней смогут только избранные

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В минувшую пятницу Минцифра анонсировала предстоящий Bug Bounty марафон — соревнование для «белых» хакеров по взлому приложения «Дія» с призовым фондом 1 млн грн. Сегодня в рамках пресс-брифинга ведомство раскрыло детали.

В рамках состязания инженеры по безопасности со всего мира смогут проверить мобильное приложение «Дія» на прочность — и получить вознаграждение за выявленные уязвимости. Соревнование будет проходить ровно неделю — с 8 по 15 декабря. Призовой фонд — 1 млн грн (35 тыс. долларов).

Партнером Минцифры по инициативе, реализуемой при содействии агентства по международному развитию США (USAID), выступает краудсорсинговая платформа безопасности Bugcrowd. В Минцифре особо подчеркивают, что участники будут работать в специальной тестовой среде без каких-либо персональных данных пользователей.

«Сегодня в приложении «Дія» уже более 6 млн украинцев. Мы посвящаем 80% нашего [рабочего] времени, чтобы сделать «Дію» безопасной. На сегодня это наиболее защищенный продукт, который создавался за последние годы. Команда Минцифры получила аттестат КСЗИ на «Дію» версии 2.0. Это самая высокая оценка качества с точки зрения безопасности IT-продуктов в нашей стране. Мы также прошли два пентеста на выявление уязвимостей. Теперь мы делаем следующий важный шаг — запускаем процесс багбаунти. Это возможность протестировать лучшим белым хакерам уязвимость [видимо, имелось в виду защищенность/прочность] «Дії»», — заявил Михаил Федоров.

Информацию о найденных уязвимостях проанализируют специалисты Bugcrowd и разработчики «Дія», после чего будет принято окончательное решение о выплате вознаграждений по каждому отдельному случаю. Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов. Минцифра утвердила следующую шкалу:

первый уровень сложности — до $3500;

второй — до $1200;

третий — до $600;

четвертый — до $250.

Увы, ведомство не раскрывает точные критерии оценки.

Всего в марафоне поучаствует 50 хакеров, которые выберет Bugcrowd из базы лучших хакеров мира.