Минцифра раскрыла детали соревнования по взлому «Дії» с призовым фондом 1 млн гривен, поучаствовать в ней смогут только избранные
В минувшую пятницу Минцифра анонсировала предстоящий Bug Bounty марафон — соревнование для «белых» хакеров по взлому приложения «Дія» с призовым фондом 1 млн грн. Сегодня в рамках пресс-брифинга ведомство раскрыло детали.
В рамках состязания инженеры по безопасности со всего мира смогут проверить мобильное приложение «Дія» на прочность — и получить вознаграждение за выявленные уязвимости. Соревнование будет проходить ровно неделю — с 8 по 15 декабря. Призовой фонд — 1 млн грн (35 тыс. долларов).
Партнером Минцифры по инициативе, реализуемой при содействии агентства по международному развитию США (USAID), выступает краудсорсинговая платформа безопасности Bugcrowd. В Минцифре особо подчеркивают, что участники будут работать в специальной тестовой среде без каких-либо персональных данных пользователей.
«Сегодня в приложении «Дія» уже более 6 млн украинцев. Мы посвящаем 80% нашего [рабочего] времени, чтобы сделать «Дію» безопасной. На сегодня это наиболее защищенный продукт, который создавался за последние годы. Команда Минцифры получила аттестат КСЗИ на «Дію» версии 2.0. Это самая высокая оценка качества с точки зрения безопасности IT-продуктов в нашей стране. Мы также прошли два пентеста на выявление уязвимостей. Теперь мы делаем следующий важный шаг — запускаем процесс багбаунти. Это возможность протестировать лучшим белым хакерам уязвимость [видимо, имелось в виду защищенность/прочность] «Дії»», — заявил Михаил Федоров.
Информацию о найденных уязвимостях проанализируют специалисты Bugcrowd и разработчики «Дія», после чего будет принято окончательное решение о выплате вознаграждений по каждому отдельному случаю. Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов. Минцифра утвердила следующую шкалу:
- первый уровень сложности — до $3500;
- второй — до $1200;
- третий — до $600;
- четвертый — до $250.
Увы, ведомство не раскрывает точные критерии оценки.
Всего в марафоне поучаствует 50 хакеров, которые выберет Bugcrowd из базы лучших хакеров мира.