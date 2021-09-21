



НБУ і Мінцифра планують до кінця цього року провести пілотний проєкт з виплатою заробітної плати працівникам Мінцифри в е-гривні. Про це повідомив директор департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук під час круглого столу «Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики», передає «Інтерфакс-Україна».

Спершу про цей пілотний проєкт розповідав віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у серпневому інтерв’ю ТСН.ua, проте тоді він лише згадав про сам експеримент та плани щодо використання в майбутньому електронних гривень для соціальних виплат. Під час круглого столу щодо легалізації віртуальних активів представник НБУ не вдався в деталі цього експерименту, а лише повідомив, що його планується провести до кінця 2021 року.

«Є чітке бажання як пілотний проєкт уже цьогоріч виплатити зарплати працівникам Мінцифри в е-гривні. Однак ми розуміємо, що це буде пілотний проєкт. Фактично є обмежена можливість використання цього інструменту, але з технологічної точки зору ми його цього року пропілотуємо» Арсен Макарчук директор департаменту стратегії та розвитку НБУ

Також Арсен Макарчук повідомив, що повноцінний запуск е-гривні очікується не раніше кінця 2022 року.

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НБУ працює над проєктом е-гривні — рівноцінного еквіваленту звичайної фіатної гривні — з 2017 року. Влітку 2019 року НБУ проводив внутрішнє тестування електронних гривень в рамках пілотного проєкту, а на початку 2021 року Мінцифра домовилась співпрацювати з Stellar Development Foundation по проєкту е-гривні — водночас Нацбанк в одному зі звітів згадував про можливість створення електронної гривні за прикладом Stella.

На цей час багато країн розробляють власні цифрові валюти — наприклад, наприкінці 2020 року Італійська банківська асоціація (ABI) розпочала експеримент з цифровим євро на базі блокчейна. Європейський центральний банк в липні запустив пілотний проєкт цифрового євро.