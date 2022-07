Стартовал онлайн-курс по истории Украины Be Brave Like Ukraine

В Украине стартовал онлайн-курс Be Brave Like Ukraine о том, как формировалась украинская идентичность и смелость. Это часть международной рекламной кампании Bravery to be Ukraine. Благодаря кратким урокам о культуре, географии, истории, бизнесе авторы иллюстрируют формирование нашего государства и отвечают на вопросы: «Как быть смелыми, как Украина?»

«Украинцев в мире уже знают как нацию храбрых людей. Людей, голыми руками останавливающих танки и продолжающих приближать победу под угрозой смерти. Сейчас люди ассоциируют нас со смелостью, но они не знают, что наша нация была такой всегда. От Киевской Руси до Запорожской Сечи. От диссидентского движения к Революции Достоинства. Онлайн-курс Be Brave Like Ukraine – это отличная возможность узнать больше о нашей нации», – отметил Вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Курс разработали онлайн-университет Choice31 (является частью Netpeak Group) в сотрудничестве с Минцифрой и экспертами по истории, культуре, теологии, бизнесу и политологии. Консультантами проекта также выступила команда креативного агентства Banda.

«После 24 февраля мы в Choice31 решили сделать для людей то, что умеем лучше всего – предоставлять качественное образование. Мы видели, как люди теряют работу, свою привычную жизнь и строят все сначала. Мы видим героизм украинского народа, готового отдать жизнь за свою свободу. Это все – украинская смелость, которой мы решили поделиться со всем миром благодаря интерактивному курсу», – рассказывает Евгения Глизер, СЕО Choice31.

С началом полномасштабной войны люди во всем мире стали проявлять все больший интерес к Украине и ее истории. Такие тенденции наблюдаются и среди украинцев: они стремятся закрыть «белые пятна» в знаниях о своем государстве. Именно поэтому курс доступен на двух языках — английском и украинском.

«В противодействии кремлевской агрессии есть три фронта: физический (собственно, буквальный фронт), экономический и информационный. Наш проект создан для информационного фронта — человек, который пройдет этот курс, уже никогда не подвергнется влиянию имперской пропаганды с их нарративами, обесценивающими Украину», — отметил Артем Бородатюк, основатель группы компаний Netpeak Group.

Пройти курс и поделиться им со своими знакомыми в других странах можно по ссылке: https://howtobe.brave.ua/.