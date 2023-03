«Мне всё равно» – Нил Дракманн о возможной негативной реакции на сюжет второго сезона The Last of Us. Лучшие моменты из интервью создателей сериала

Нил Дракманн и Крейг Мейзин, авторы сериала The Last of Us, дали обширное интервью изданию GQ. Наиболее интересные вопросы и ответы качались финальной серии первого и развития второго сезона.

Среди прочего, журналиста Сэма Уайта интересовало, не воспримет ли телеаудитория негативно сюжет второго сезона. Развитие игры The Last of Us: Part 2 понравилось далеко не всем.

Нил Дракманн ответил:

«Мне все равно. Как они реагируют, так они и реагируют, это совершенно вне нашего контроля. Так как же нам сделать лучшую телеверсию этой истории? Это проблема, с которой мы боремся каждый день.»

Крейг Мейзин добавил:

«В той мере, в какой сюжетные линии приводят людей в ярость, замешательство, разочарование или гнев. Что ж, я полагаю, это предпочтительнее худшего из возможных исходов — безразличия. О третьем эпизоде ​​этого сезона было много написано – мы очень гордимся этим эпизодом, он тронул многих людей. Это один из эпизодов с наиболее низким рейтингом на IMDb по одной причине — многие люди пришли и поставили ему 1/10. Не 5/10. Один. … Его средний балл по итогу — 8 или около того. И это потому, что так или иначе существуют невероятно сильные мнения. Но я бы предпочел шоу, которое живет за счет 10 и 1, чем шоу, которое живет за счет 5.»

Авторов сериала спросили, есть ли какие-то примечательные моменты игры, которые им хотелось бы, но не удалось адаптировать в 9 сериях:

Мейзин: Я знаю, что есть эпизоды, которые люди были очень рады увидеть, но которых не было в сериале. Одним из тех, что часто всплывали – подвал отеля … Это ужасающее место. Но сложно снимать эпизоды, когда есть просто один персонаж, экшен и атмосфера. Сцена выглядит лучше, когда в ней есть взаимодействие с другими персонажами и их реакции – как эпизод, снятый Нилом, где Тесс, Джоэл и Элли находятся в музее, а кликеры наступают.

Дракманн: Одна из моих любимых сцен в игре – это когда Джоэл падает на арматуру. И вы играете за Джоэла и Элли, которая его защищает. Если бы мы поступили точно так же, шоу бы пострадало. Падение Джоэла на арматуру менее реалистично для шоу, которое мы строим. Так что для всего, что мы создали до этого момента, мы отказываемся от некоторой реальности. Элли, которая должна вести вас и убивать кучу людей, потеряла бы выразительность в сцене убийства Дэвида и Джеймса.

В финале сезона спасая Элли Джоэл ведет себя как Джон Уик, в течение короткого промежутка убивая множество людей. Авторы сериала ответили на вопрос, является ли это сходство преднамеренным:

Дракманн: У нас было много разговоров. О том, что, удерживая определенное количество насилия, мы действительно подчеркнем его, когда оно действительно должно проявиться. Когда Элли стреляет и убивает кого-то или сильно ранит, а Джоэл должен их убить, это оказывает гораздо большее влияние. Когда пришло время Джоэлу оказаться на высоте и показать нам, на что он способен, чтобы спасти Элли, мы не уклоняемся от этого. Мы показываем его во всём удивительном ужасе.

Мейзин: Вы упомянули Джона Уика, и это интересный момент, потому что Джон Уик действительно живет в немного возвышенном мире. При этом мы пытаемся быть немного более приземленными. Но когда мы доходим до самого конца, мы даем [Джоэлу] его момент Джона Уика. Единственное, что придает ему усиление, режим бога, заставляет идти под пулями и стрелять во всех остальных, — это спасение Элли. Потому что именно здесь мы хотим видеть «усиленного» Джоэла, и мы понимаем, что он подпитывается этой любовью, прекрасной и темной одновременно.

В интервью была затронута тема концовки и возможного эксперимента авторов с ее изменением для избежания клиффхэнгера в сериале:

Дракманн: Очевидно, в этом [финальном] решении есть моральная дилемма: люди все еще поддерживают Джоэла, когда он лжет Элли в лицо? Но когда мы сделали игру, и эта концовка стала хитом, и никто не знал, будем ли мы делать еще одну игру. Поэтому я думаю, что людям было легче принять, что это не клиффхэнгер, а правильный финал. Здесь они могут сказать: «О, вы оставили нас с клиффхэнгером», поскольку они знают, что будет второй сезон. Так что было интересно посмотреть, приведет ли это к иному отношению [чем в игре].

Разговор зашел о второй части игры как об основе для второго сезона сериала, а также о том, сколько вообще будет сезонов:

Мазин: … Будут вещи, которые отличаются, и те, что останутся идентичными. Есть вещи, которые будут добавлены и обогащены. Есть некоторые вещи, которые будут перевернуты. Наша цель остается такой же, как и в первом сезоне: сделать шоу, которое порадует фанатов. У нас есть невероятный актерский состав. Это сложная задача. … Вы не можете сделать всех счастливыми. Но мы сделали многих людей счастливыми, и мы намерены сделать это снова.

Будет ли следующий сезон охватывать весь сюжет второй игры?

Мазин: [качает головой] Нет. Ни за что.

Дракманн: Это больше, чем один сезон.

Мазин: Вы правильно заметили, что мы не будем говорить сколько. Но на самом деле правильнее [сказать] несколько.

Дракманн: Некоторые из вещей, которые меня больше всего волнуют – это изменения … и то, как история снова оживает в этой обновленной версии. И я думаю, что это захватывающе, потому что оно опирается на те чувства, которые у вас были от игры, очень сильно и по-новому.