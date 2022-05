Мод Let There Be Flight добавляет летающие автомобили в Cyberpunk 2077

На Github выложили бета-версию мода для игры Cyberpunk 2077, в котором включили возможность управлять летающими автомобилями. Мод Let There Be Flight также добавляет функции навигации для поиска квестов, быстрого катапультирования во время полета и звуковые индикаторы неизбежного взрыва автомобиля.

Мод поддерживает актуальную версию игры, а для установки достаточно перенести файлы в папку с установленным Cyberpunk 2077.

Создатели мода также показали на видео, как будет выглядеть игра с летающими машинами.



CD Projekt Red еще год назад добавила в игру инструменты и ресурсы для моддинга. Но разработчики предупреждают игроков, что установка модов может представлять угрозу безопасности из-за уязвимости во внешних DLL-файлах.