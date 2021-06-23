На консолях и ПК стала доступна возможность кросс-платформенной игры в Overwatch





Компания Blizzard Entertainment запускает бета-тест кросс-платформенной игры в Overwatch. Отныне игроки и на ПК, PlayStation, Xbox и Switch смогут объединяться в общие группы, вместо того чтобы играть только с друзьями на одной платформе.

Игроки на всех четырёх платформ смогут играть вместе в режимах Quick Play, Arcade и Custom. Режим Competitive пока что доступен для совместной игры только для пользователей консолей. Игроки на ПК по-прежнему будут ограничены тем же пулом игроков на компьютерах. Предположительно, такое ограничение сделано для баланса игры, учитывая преимущества, которые игроки с мышью и клавиатурой традиционно имеют в шутерах.

Cross-Play has arrived. You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo. Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY — Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021

У игроков на ПК будет автоматически включена кроссплатформенная-игра. Игрокам Xbox, PlayStation и Switch необходимо будет связать свою учётную запись Blizzard Battle.net с выбранной консолью, чтобы иметь возможность использовать кроссплатформенную-игру. После настройки игроки смогут присоединяться к друзьям из своего списка Battle.net независимо от платформы.

На текущий момент кросс-платформенная игра в Overwatch доступна в статусе бета-версии. Хотя играть с игроками на других платформах уже можно, кросс-прогресс пока не доступен. Таким образом, любые скины, эмоции или другие косметические предметы, которые они кропотливо открывали на протяжении многих лет, больше нигде не будут доступны. Вероятно, дополнительные возможности появятся в будущем.

Источник: The Verge