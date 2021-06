На консолях и ПК стала доступна возможность кросс-платформенной игры в Overwatch

Компания Blizzard Entertainment запускает бета-тест кросс-платформенной игры в Overwatch. Отныне игроки и на ПК, PlayStation, Xbox и Switch смогут объединяться в общие группы, вместо того чтобы играть только с друзьями на одной платформе.

Игроки на всех четырёх платформ смогут играть вместе в режимах Quick Play, Arcade и Custom. Режим Competitive пока что доступен для совместной игры только для пользователей консолей. Игроки на ПК по-прежнему будут ограничены тем же пулом игроков на компьютерах. Предположительно, такое ограничение сделано для баланса игры, учитывая преимущества, которые игроки с мышью и клавиатурой традиционно имеют в шутерах.

Cross-Play has arrived.

You can now group up with friends across the globe on PC, @xbox, @playstation and @nintendo.

Link your console to your https://t.co/Vqndyf7pSK account and play with your friends! pic.twitter.com/FpOyCXT9sY

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 22, 2021