НБУ так и не изъял из оборота гривны с «пиратскими» российскими шрифтами – после скандала 2019-го года во время выпуска купюры номиналом 1000 грн

Пиратские кириллические версии шрифтов от Adobe, которые были обнаружены в 2019 году на купюрах «нового образца» номиналом 20 и 1000 грн, до сих пор находятся в обороте.

25 июня 2019 года Нацбанк Украины представил банкноту нового и самого высокого номинала в 1000 гривен, которая сразу подверглась бурной критике. Тогда независимые шрифтовые дизайнеры Андрей Шевченко и Богдан Гдаль провели детальный анализ 11 различных шрифтов, использованных на обеих сторонах купюры, и обнаружили, что некоторые являются пиратскими российскими «кирилизациями» шрифтов от Adobe – в частности Bickham Script One, Script Two и Script Three, выпущенные под именем россиянки александры гофман.

Оказалось, что в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор ворованных версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию ворованного Bickham Script она сделала в 2005 году.

У липні 2019 року я підняв тему піратських шрифтів на купюрі у 1000₴. Шрифтовик Андрій Шевченко нарахував аж 11 різних шрифтів на обох сторонах купюри з сумнівними ліцензіями. Деякі виявилися піратськими російськими кирилізаціями шрифтів від Adobe. pic.twitter.com/zbguwnNNOg — Богдан Гдаль (@viterzbayraku) June 18, 2023

Гдаль тогда направил письма НБУ, где сначала опровергли факт использования «пиратских шрифтов» и опубликовали список художников, отвечавших за дизайн. Однако после того, как нелегальное использование подтвердили непосредственно в Adobe, а тема получила серьезный резонанс, то в Нацбанке начали оправдываться и заявили, что проведут конкурс на дизайн новых купюр, которые планировали выпустить уже в 2020 году.

Сейчас дизайнер пишет, что, несмотря на обещания, конкурс так и не состоялся, а купюры с нелицензированными шрифтами до сих пор находятся в обороте. К тому же, вопросы вызывает дизайн новых монет НБУ.

«‎Сейчас в обращении находятся все те же купюры, которые содержат пиратские шрифты. Дизайны монет по сравнению с монетами начала 90-х авторства Бориса Максимова выглядят очень плохо. Сравните сами. Появление новых монет свидетельствует о системном непонимании в НБУ ценностей шрифтов», – пишет Богдан Гдаль.