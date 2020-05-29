Официально: Sony проведет первую презентацию игр для PS5 на следующей неделе — 4 июня 2020 года

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После череды слухов и утечек компания Sony официально подтвердила, что проведет первую презентацию игр для консоли следующего поколения PlayStation 5 уже на следующей неделе — 4 июня 2020 года. Сообщение появилось в twitter компании.

Во время мероприятия длительностью порядка часа компания обещает продемонстрировать «будщее гейминга» и «первый взгляд на игры, в которые пользователи смогут играть сразу после покупки PS5».

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Отметим, что с высокой долей вероятности компания Sony не покажет во время мероприятия саму консоль — полноценная презентация устройства ожидается ближе к концу лета.

Благодаря более ранним утечкам мы уже знаем, что в релизы первой волны войдут 38 игр, среди которых Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, DiRT 5, Watch Dogs Legion и другие.

К настоящему моменту Sony раскрыла только некоторые характеристики и возможности (1, 2 и 3) новой PlayStation 5, показала новый геймпад DualSense и, само собой, новое лого. Ключевая особенность новой PS5 — огромная пропускная способность памяти. Консоль получит заказной SSD на 825 ГБ со скоростью 5,5 ГБ/с, который, по словам главы Epic Games Тима Суини превосходит все, что сейчас есть на рынке для ПК.

Источник: The Verge