Официально: Sony проведет первую презентацию игр для PS5 на следующей неделе — 4 июня 2020 года

После череды слухов и утечек компания Sony официально подтвердила, что проведет первую презентацию игр для консоли следующего поколения PlayStation 5 уже на следующей неделе — 4 июня 2020 года. Сообщение появилось в twitter компании.

Во время мероприятия длительностью порядка часа компания обещает продемонстрировать «будщее гейминга» и «первый взгляд на игры, в которые пользователи смогут играть сразу после покупки PS5».

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

