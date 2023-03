Netflix Games, вероятно, появится на телевизорах — с iPhone или смартфонами Android вместо контроллера

Netflix работает над переносом своего сервиса видеоигр на телевизоры, расширяя список потенциальных игровых устройств за рамки смартфонов и планшетов. В коде приложения Netflix нашли отсылки на игры, предназначенные для ТВ, а также упоминание использования смартфона в качестве контроллера.

«Для игры на вашем телевизоре нужен контроллер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?» – такой текст обнаружил разработчик приложений Стив Мозер.

C 2021 года Netflix Games работает на iPhone, iPad и устройствах Android, для которых вышли такие игры, как Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game и Card Blast. На устройствах Apple игры выпускаются по отдельности через App Store, чтобы соответствовать требованиям компании, но их можно запускать и через приложение Netflix, для этого требуется подписка на потоковый сервис.

Идея состоит в том, чтобы расширить библиотеку Netflix, доступную на телевизионном экране – это должно помочь удержать клиентов в условиях их оттока и роста тарифов. Netflix ранее указывал, что хочет перенести игры на большее количество устройств и работает над расширенным облачным игровым сервисом, не вдаваясь в детали. План запуска облачного игрового сервиса на телевизорах потенциально позволит пользователям транслировать игры с помощью интернета.

Такой подход в будущем может превратить Netflix Games в полноценного конкурента существующим игровым облачным сервисам. Наличие указаний в коде приложения еще не говорит об окончательных планах, но определенно проливает свет на направление развития сервиса.

Источник: Bloomberg