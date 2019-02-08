Netflix включил поддержку функции Smart Downloads для iOS-устройств, теперь там тоже можно автоматически удалять просмотренные и загружать свежие эпизоды сериалов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В середине лета прошлого года стриминговый сервис Netflix внедрил функцию Smart Downloads, которая автоматически удаляет просмотренные и загружает свежие эпизоды сериалов. Тогда данная возможность работала только на Android-устройствах, добавить поддержку iPhone и iPad разработчики обещали до конца года.

В итоге обещание было выполнено (хотя и с месячной задержкой), так что начиная с сегодняшнего дня обладатели мобильных устройств под управлением iOS получили возможность автоматически управлять загрузкой контента.

При активации режима Smart Downloads смартфон или планшет будет самостоятельно загружать новую серию сериала, как только текущая серия будет просмотрена до конца и мобильное устройство попадет в зону действия Wi-Fi. Старая серия при этом будет автоматически удалена, чтобы экономить место в памяти устройства.

Если пользователь загрузит не один, а сразу три серии сезона, то после просмотра эпизода №1 функция Smart Downloads сотрет его из памяти и скачает на его место эпизод №4. Таким образом у пользователя под рукой постоянно будут три свежие серии, что особенно важно для коротких 20-минутных серий.

Функцию Smart Downloads можно отключить в настройках, если пользователь любит по нескольку раз пересматривать свой контент и предпочитает управлять свой локальной библиотекой самостоятельно. Напомним, что возможность загрузки контента для оффлайн-просмотра Netflix открыл в 2016 году.

Источник: The Verge