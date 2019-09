Nissan разработала несколько концептов игровых кресел в стилистике её автомобилей

Компания Nissan решила расширить своё присутствие в компьютерном гейминге. Сейчас, в основном, автопроизводитель ограничивается периодическим присутствием своих машин в автосимуляторах. Но теперь компания объединила усилия с FaZe Clan и OpTic Gaming, чтобы разработать несколько концептов игровых кресел, посвящённых её автомобилям.

Модель GT-R Nismo позиционируется в качестве топового кресла с отделкой из углеродного волокна. Версия Nismo отличается использованием кожи и наличием встроенной аудиосистемы. Модель Armada может похвастаться наличием комфортной поясничной поддержки, кожаной отделки и собственной системы климат-контроля. Наконец, версия Leaf подражает одноимённому электромобилю. В ней используются «экологичные» материалы и встроенный порт USB для зарядки гаджетов.

