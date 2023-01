Ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go получил SoC Snapdragon 7c+ Gen 3, ОС Windows 11, защиту MIL-STD-810G и до 21 часа автономной работы

Компания Samsung подготовила к выпуску новый ноутбук с процессором на базе аппаратной архитектуры ARM и ОС Windows – Galaxy Book 2 Go. Новинка получила достаточно производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3. У этой версии чипа производительность CPU повышена 40%, а производительность GPU – на 35% по сравнению с чипом Snapdragon 7c Gen 2, использовавшимся в Galaxy Book Go.

Новая модель Samsung Galaxy Book 2 Go содержит сенсорный 14-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD. Используемый шарнир позволяет поворачивать дисплей на 180 градусов. Устройство комплектуется клавиатура с большим тачпадом, пользователям доступна веб-камера.

Производитель не уточняет объём оперативной памяти и встроенного хранилища. Известно лишь, что новый чипсет Snapdragon 7c+ Gen 3 поддерживает более производительные типы памяти LPDDR4X и NVMe по сравнению с предшественником. Также процессор поддерживает более скоростные модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 и связь 5G (хотя изначально на рынок поступит только Wi-Fi-версия ноутбука).

Кроме того, в SoC повышена производительность блока ИИ. Чипсет производится по нормам 6-нм техпроцесса и обладает улучшенной энергоэффективностью. Samsung утверждает, что ноутбук Galaxy Book 2 Go способен работать без подзарядки до 21 часа в режиме просмотра видео. Аппарат сертифицирован MIL-STD-810G, он может выдерживать падения, удары, воздействия высокой влажности и температуры, вибрации. Устройство имеет толщину 15,5 мм и вес 1,44 кг.

Samsung Galaxy Book 2 Go работает под управлением ОС Windows 11 и поддерживает функции экосистемы Galaxy, включая Galaxy Buds Auto Switch, Link To Windows, Multi Control, Quick Share, Samsung Notes и Second Screen. Устройство поступит в продажу с 20 января, но его цена пока не сообщается.

Источник: sammobile