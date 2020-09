«Это новые и совершенно разные модели» — Илон Маск об автомобилях Tesla, которые будут выпускаться на Гигафабриках в Шанхае и Берлине

Немного света на планы Tesla по выпуску новых автомобилей пролил основатель и глава компании Илон Маск в твиттере.

В модельном ряду Tesla сейчас четыре легковых автомобиля (Model S, Model X, Model 3 и Model Y) и на подходе еще четыре уже анонсированных новинки — спорткар Roadster 2, тягач Tesla Semi, бронепикап Cybertruck и дополняющий его электрический квадроцикл. Все перечисленные транспортные средства должны выйти на рынок уже в следующем году. Еще до батарейного мероприятия Battery Day, где Илон Маск снова заговорил о доступной модели за $25 тыс., сообщалось, что Tesla планирует разработку более компактных и доступных по цене автомобилей, чем актуальный седан Model 3. Изначально мы узнали, что Tesla планирует разработать свой следующий автомобиль в Китае, а затем Маск намекнул на выход электрического хэтчбека Tesla в Европе. В нескольких недавних твитах глава Tesla уточнил, что шанхайский и будущий берлинский научно-исследовательские центры разработают две новые модели электромобилей, которые будут компактнее младшего седана Model 3. То есть, речь явно о хэтчбеках. После анонса доступной Tesla за $25 тыс. на Battery Day, многие ошибочно подумали о выпуске более доступной версии Model 3, которая сейчас стартует с $35 тыс. Маск решил внести ясность в ситуацию.

We aren’t cutting the price of Model 3 to $25k. I was referring to a future car that will be smaller than Model 3.

— Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020