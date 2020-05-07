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Новый планшет Surface Go 2 по сравнению с iPad, Galaxy Tab S6 Lite и Amazon Fire HD 10

Новый планшет Surface Go 2 по сравнению с iPad, Galaxy Tab S6 Lite и Amazon Fire HD 10

Новый планшет Surface Go 2 по сравнению с iPad, Galaxy Tab S6 Lite и Amazon Fire HD 10


Мы уже посмотрели на новые Surface Book 3 в сравнении с MacBook Pro и Dell XPS, а теперь пришел черед детальнее взглянуть на технические характеристики нового планшета Microsoft Surface Go 2, который в США стартует от $400, и сравнить новинку с лидером рынка iPad и прочими видными представителями нижнего сегмента.

Новый Surface Go 2 пришел на смену оригинальной модели Surface Go, вышедшего в 2018 году и являющегося входным билетом в мир планшетных ПК Surface. Новая модель получила более крупный экран, сохранив прежние размеры (более тонкие рамки) и совместимость с аксессуарами оригинального Surface Go, и выделяется улучшенной автономностью — до 10 часов на одном заряде. А теперь посмотрим, насколько выигрышно (или не выигрышно) новинка смотрится на фоне конкурентов.

МодельSurface Go (2018)Surface Go 2iPadGalaxy Tab S6 LiteAmazon Fire HD 10 (2019)
Дисплей10», сенсорный IPS PixelSense,
1800х1200 пикселей (216 PPI), 3:2, 10-точечный Multi-touch, поддержка
Surface Pen		10,5», сенсорный PixelSense,
1920×1280 пикселей (220 PPI), 3:2, 10-точечный Multi-touch, поддержка
Surface Pen		10,2», IPS Retina, 2160×1620 пикселей (264 PPI), Multi-Touch 500 кд/м2, поддержка Apple Pencil (первого поколения)10,4», IPS, 2000х1200 пикселей, поддержка S Pen10,1», IPS,1920x 1200 пикселей,
ПроцессорIntel Pentium Gold 4415Y поколения Kaby Lake-Y
(2 ядра/4 потока, 1,6 ГГц)
  • Intel Pentium Gold 4425Y поколения Amber Lake-Y (2 ядра/4 потока, 1,7 ГГц, 6 Вт TDP)
  • Intel Core m3-8100Y поколения Amber Lake-Y (2 ядра/4 потока, 1,1-3,4 ГГц, 5 Вт TDP
SoC Apple A10 Fusion (4 ядра, 2+2) + сопроцессор M10SoC Exynos 9610 (4 ядра Cortex-A73 @2,3 ГГц + 4 ядра Cortex-A53@1,7 ГГц)восьмиядерная SoC Mediatek MT8183 с частотой 2 ГГц
GPUIntel HD 615
(24 вычислительных блока, 850 МГц)		Intel HD 615
(24 вычислительных блока, 850 (900 Core m3) МГц)		шестиядерный PowerVR GT7600Mali-G72 MP3Mali-G72 MP3
ОЗУ4 или 8 ГБ LPDDR3-18663 ГБ4 ГБ2 ГБ
Накопитель64 ГБ eMMC,
NVMe-накопитель 128 или 256 ГБ (опционально)		32 или 128 ГБ64 или 128 ГБ32 или 64 ГБ
Аккумуляторавтономность до 9 часов в режиме проигрывания видео,
ЗУ 24 Вт		автономность до 10 часов «обычного использования», ЗУ 24 Втавтономность до 10 часов в интернете при подключении через Wi-Fi,  ЗУ 12 Втавтономность до 12 часовавтономность до 12 часов, ЗУ 9 Вт
Порты и беспроводные интерфейсы
  • Wi-Fi 802.11ac
  • Bluetooth 4.1
  • LTE ( модем Qualcomm Snapdragon X16 со скоротью загрузки данных 450 Мбит/с)
  • USB Type-C 3.1 Gen 1 с PD
  • Surface Connect
  • MicroSD
  • 3,5 мм
 Lightning
  • USB-C
  • 3,5 мм
  • USB-C
  • microSD
  • 3,5 мм
Камеры
  • фронтальная на 5 Мп, поддержка записи видео 1080р, Windows Hello
  • основная на 8 Мп, поддержка записи видео 1080р
  • фронтальная на 1,2 Мп (F/2.2), 720p
  • основная на 8 Мп (F/2.4)
  • фронтальная на 5 Мп (F/2.0)
  • основная на 8 Мп (F/1.9)
  • фронтальная на 2 Мп, 720p
  • основная на 2 Мп, 720p
Габариты и масса245x175x8,3 мм, 544 г (Wi-Fi) и  553 (LTE Advanced)248,9х172,7х7,4 мм, 483 г (Wi-Fi) и  493 г (LTE Advanced)244,6х154,2х7,1 мм, 458 г262х159х9,8 мм, 504 г
ОСWindows 10iPadOS 13.4Android 10Fire OS 7
Клавиатура и Трекпадфирменная Surface Go 2 Type Cover за $100сторонние аксессуарывнешние клавиатуры и мыши с подключением по Bluetotoothсторонние аксессуары
Стилусфирменный Surface Pen за $100 или совместимые сторонние решенияфирменный Apple Pencil за $100 или совместимые сторонние решенияфирменный S Pen (в комплекте)совместимые сторонние решения
Цена$400-$680$400-$880$330-$460$350$150

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