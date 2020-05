Новый планшет Surface Go 2 по сравнению с iPad, Galaxy Tab S6 Lite и Amazon Fire HD 10

Мы уже посмотрели на новые Surface Book 3 в сравнении с MacBook Pro и Dell XPS, а теперь пришел черед детальнее взглянуть на технические характеристики нового планшета Microsoft Surface Go 2, который в США стартует от $400, и сравнить новинку с лидером рынка iPad и прочими видными представителями нижнего сегмента.

Новый Surface Go 2 пришел на смену оригинальной модели Surface Go, вышедшего в 2018 году и являющегося входным билетом в мир планшетных ПК Surface. Новая модель получила более крупный экран, сохранив прежние размеры (более тонкие рамки) и совместимость с аксессуарами оригинального Surface Go, и выделяется улучшенной автономностью — до 10 часов на одном заряде. А теперь посмотрим, насколько выигрышно (или не выигрышно) новинка смотрится на фоне конкурентов.