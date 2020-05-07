Новый планшет Surface Go 2 по сравнению с iPad, Galaxy Tab S6 Lite и Amazon Fire HD 10
Мы уже посмотрели на новые Surface Book 3 в сравнении с MacBook Pro и Dell XPS, а теперь пришел черед детальнее взглянуть на технические характеристики нового планшета Microsoft Surface Go 2, который в США стартует от $400, и сравнить новинку с лидером рынка iPad и прочими видными представителями нижнего сегмента.
Новый Surface Go 2 пришел на смену оригинальной модели Surface Go, вышедшего в 2018 году и являющегося входным билетом в мир планшетных ПК Surface. Новая модель получила более крупный экран, сохранив прежние размеры (более тонкие рамки) и совместимость с аксессуарами оригинального Surface Go, и выделяется улучшенной автономностью — до 10 часов на одном заряде. А теперь посмотрим, насколько выигрышно (или не выигрышно) новинка смотрится на фоне конкурентов.
|Модель
|Surface Go (2018)
|Surface Go 2
|iPad
|Galaxy Tab S6 Lite
|Amazon Fire HD 10 (2019)
|Дисплей
|10», сенсорный IPS PixelSense,
1800х1200 пикселей (216 PPI), 3:2, 10-точечный Multi-touch, поддержка
Surface Pen
|10,5», сенсорный PixelSense,
1920×1280 пикселей (220 PPI), 3:2, 10-точечный Multi-touch, поддержка
Surface Pen
|10,2», IPS Retina, 2160×1620 пикселей (264 PPI), Multi-Touch 500 кд/м2, поддержка Apple Pencil (первого поколения)
|10,4», IPS, 2000х1200 пикселей, поддержка S Pen
|10,1», IPS,1920x 1200 пикселей,
|Процессор
|Intel Pentium Gold 4415Y поколения Kaby Lake-Y
(2 ядра/4 потока, 1,6 ГГц)
|SoC Apple A10 Fusion (4 ядра, 2+2) + сопроцессор M10
|SoC Exynos 9610 (4 ядра Cortex-A73 @2,3 ГГц + 4 ядра Cortex-A53@1,7 ГГц)
|восьмиядерная SoC Mediatek MT8183 с частотой 2 ГГц
|GPU
|Intel HD 615
(24 вычислительных блока, 850 МГц)
|Intel HD 615
(24 вычислительных блока, 850 (900 Core m3) МГц)
|шестиядерный PowerVR GT7600
|Mali-
|Mali-G72 MP3
|ОЗУ
|4 или 8 ГБ LPDDR3-1866
|3 ГБ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Накопитель
|64 ГБ eMMC,
NVMe-накопитель 128 или 256 ГБ (опционально)
|32 или 128 ГБ
|64 или 128 ГБ
|32 или 64 ГБ
|Аккумулятор
|автономность до 9 часов в режиме проигрывания видео,
ЗУ 24 Вт
|автономность до 10 часов «обычного использования», ЗУ 24 Вт
|автономность до 10 часов в интернете при подключении через Wi-Fi, ЗУ 12 Вт
|автономность до 12 часов
|автономность до 12 часов, ЗУ 9 Вт
|Порты и беспроводные интерфейсы
|Lightning
|Камеры
|Габариты и масса
|245x175x8,3 мм, 544 г (Wi-Fi) и 553 (LTE Advanced)
|248,9х172,7х7,4 мм, 483 г (Wi-Fi) и 493 г (LTE Advanced)
|244,6х154,2х7,1 мм, 458 г
|262х159х9,8 мм, 504 г
|ОС
|Windows 10
|iPadOS 13.4
|Android 10
|Fire OS 7
|Клавиатура и Трекпад
|фирменная Surface Go 2 Type Cover за $100
|сторонние аксессуары
|внешние клавиатуры и мыши с подключением по Bluetotooth
|сторонние аксессуары
|Стилус
|фирменный Surface Pen за $100 или совместимые сторонние решения
|фирменный Apple Pencil за $100 или совместимые сторонние решения
|фирменный S Pen (в комплекте)
|совместимые сторонние решения
|Цена
|$400-$680
|$400-$880
|$330-$460
|$350
|$150