Охрана, отмена!: OnlyFans передумал блокировать контент для взрослых с 1 октября

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На прошлой неделе сообщалось, что сервис OnlyFans намерен внести изменения в свои правила и запретить авторам распространять конент откровенно сексуального характера на своей платформе. Такой шаг вызывал удивление, так как данный сервис славится именно распространением откровенных материалов, ориентированных на взрослую аудиторию. Но теперь сервис спешит успокоить всех тех, кто мог бы огорчиться подобным запретом – OnlyFans и далее будет оставаться домом для авторов контента сексуального характера.

В коротком сообщении в Twitter сервис уверяет, что ему удалось решить проблемы, которые вынуждали его вносить изменения в свои правила. Потому было принято решение – приостановить изменение правил, запланированное на 1 октября.

«Спасибо всем, ваши голоса были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики. OnlyFans выступает за инклюзивность, и мы продолжим предоставлять дом для всех авторов»

В скором времени сервис намерен разослать авторам официальное уведомление по электронной почте.

Thank you to everyone for making your voices heard. We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change. OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Это заявление было опубликовано всего через день после того, как генеральный директор сервиса рассказал в интервью Financial Times, что причиной запрета на самом деле были проблемы с банковскими партнёрами, а не с Mastercard, как некоторые предполагали.

Отметим, после первоначальной публикации многие авторы откровенного контента начали удалять свои материалы, нарушающие обновлённые правила OnlyFans. Также некоторые авторы начали переводить свои базы подписчиков на альтернативные платформы. Теперь они стоят перед выбором, и им предстоит решить, оставаться ли с OnlyFans в дальнейшем.

Источник: The Verge