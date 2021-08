Охрана, отмена!: OnlyFans передумал блокировать контент для взрослых с 1 октября

На прошлой неделе сообщалось, что сервис OnlyFans намерен внести изменения в свои правила и запретить авторам распространять конент откровенно сексуального характера на своей платформе. Такой шаг вызывал удивление, так как данный сервис славится именно распространением откровенных материалов, ориентированных на взрослую аудиторию. Но теперь сервис спешит успокоить всех тех, кто мог бы огорчиться подобным запретом – OnlyFans и далее будет оставаться домом для авторов контента сексуального характера.

В коротком сообщении в Twitter сервис уверяет, что ему удалось решить проблемы, которые вынуждали его вносить изменения в свои правила. Потому было принято решение – приостановить изменение правил, запланированное на 1 октября.

В скором времени сервис намерен разослать авторам официальное уведомление по электронной почте.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021