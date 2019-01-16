Опубликованы первые результаты комплексного тестирования производительности SoC Snapdragon 855 в сравнении с Snapdragon 845 (Google Pixel 3) и Apple A12 Bionic (iPhone Xs)

Мы уже знаем все подробности о семинанометровой однокристальной системе Snapdragon 855, которая выступит основой большинства флагманских смартфонов этого года. Сама Qualcomm утверждала на презентации, что Snapdragon 855 превосходит предшественника Snapdragon 845 по производительности процессорной части на 45%, а по графическому быстродействию — на 20%. В то же время полного понимания ее производительности не было ввиду отсутствия полноценных тестов. И вот сейчас как раз такие результаты комплексного тестирования SoC Snapdragon 855 в различных бенчмарках и их сравнение с Snapdragon 845 и конкурирующей Apple A12 Bionic опубликовал ресурс Android Central.

Для начала стоит отметить, что обозреватели Android Central оценивали производительность Snapdragon 855 в составе референсного устройства, предоставленного им компанией Qualcomm. Надо ли лишний раз упоминать, что в силу определенных факторов смартфоны разных брендов, основанные на одной платформе, могут демонстрировать весьма различающиеся результаты, не говоря уже о тестовых устройствах и коммерческих моделях.

Источник также отмечает, что каждый из тестов они прогоняли трижды, а в итоговую таблицу с результатами записывали среднеарифметическое значение. Также обозреватели Android Central отмечают, что отдельно не тестировали производительность новой SoC Snapdragon 855 в задачах искусственного интеллекта, поскольку разработчики еще не успели добавить соответствующие оптимизации. И пока что преимущества сигнального процессора Hexagon 690, частью которого является специальный движок для ускорения приложений ИИ, оценить невозможно. Напомним, что на презентации Qualcomm утверждала, что Snapdragon 855 способна обрабатывать свыше 7 трлн операций в секунду, что втрое превосходит возможности Snapdragon 845 в задачах ИИ.

Ниже вы можете видеть две таблицы. В первой результаты SoC Snapdragon 845 сравнивают с результатами предшественницы Snapdragon 845 в составе смартфона Google Pixel 3, а во второй — с результатами Apple A12 Bionic в составе серийного iPhone Xs.

В первом случае новая SoC в зависимости от конкретного теста опережает старую на величину от 42% до 74%. Особенно интересен тест Speedometer, где разница является более чем трехкратной. Пожалуй, это самый большой прирост производительности за последние несколько лет. Если же говорить о сравнении Snapdragon 855 и Apple A12 Bionic, то решение Apple быстрее в большинстве тестов. Но опять-таки в случае Snapdragon 855 мы говорим о тестовом устройство. И если опустить момент корректности сравнения как такового ввиду разных ОС, то можно констатировать, что в предыдущие годы перевес был куда больше, а сейчас разница минимальна, а в некоторых тестах Snapdragon 855 и вовсе опережает Apple A12 Bionic.

Конечно, для полной картины стоит дождаться тестов в реальных приложениях, которые с синтетическим ПО мало что объединяет, но, если так подумать, то они особо и не нужны, так как производительность флагманских платформ избыточна уже не первый год.

Источник: Android Central