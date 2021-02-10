Органи влади об’єднали зусилля для потужного представлення на міжнародному рівні та розвитку відвідування Чорнобильської зони відчуження





Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство України з управління зоною відчуження та Державне агентство розвитку туризму України підписали Меморандум про співпрацю та взаємодію щодо створення сприятливих умов для подальшого розвитку відвідування території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Меморандум підписали Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів та т .в. о. Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Андрій Пляцко.

“Підписання даного Меморандуму дозволить об’єднати зусилля для потужного представлення на міжнародному рівні зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення”, — зазначив Роман Абрамовський під час прес-конференції після підписання меморандуму.

За його словами, зона відчуження – надзвичайне місце, де знаходяться покинуті місця проживання, унікальні технологічні об’єкти, зокрема стратегічного для держави значення, і саме тут є можливість споглядати і опікуватися мальовничою дикою заповідною природою.

“Ми наочно бачимо як відновлюється природа без втручання людини. Як змінюється та збільшується біорізноманіття за останні 3 десятиліття. Це дуже цінні для нас території, які, до речі, увійшли до Світової бази територій, що охороняються”, — сказав керівник Міндовкілля.

Олександр Ткаченко підкреслив, що зона відчуження – це не тільки туристична атракція, але й, в першу чергу, місце пам’яті, куди варто приїхати, щоб усвідомити правду про катастрофу.

Очільник МКІП переконаний, що інвестиції у розвиток зони відчуження – це інвестиції у формування української ідентичності та створення умов для ефективного використання економічного потенціалу культурної спадщини. Олександр Ткаченко під час пресконференції наголосив про незмінність намірів подати Чорнобильський комплекс у попередній список культурної спадщини ЮНЕСКО, щоб мати змогу на консервацію та реставрацію окремих об’єктів місця-пам’яті.

“”Чорнобиль” – це поняття, з яким асоціюють Україну в світі. Чорнобиль нікого не залишає байдужим та завжди викликатиме емоції, скільки б років не минуло з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Цього року минає 35 років, як 26 квітня на Чорнобильській АЕС сталася найбільша техногенна катастрофа в історії використання мирного атома. Протягом усіх цих років завдяки консолідації зусиль усіх гілок української влади та активній підтримці наших міжнародних партнерів на території зони відчуження створюються найсучасніші об’єкти, які направлені на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Активно розвивається наука. Окрім того, зона відчуження має унікальну культурну складову та великий туристичний потенціал”, – наголосив т.в.о. Голови ДАЗВ Андрій Пляцко.

За його словами, підписання сьогоднішнього Меморандуму — потужний імпульс, який, об’єднавши та консолідувавши усі наші ресурси, забезпечить ефективне та всебічне донесення меседжів про перспективи розвитку та актуальну інформацію про сучасне «життя» цих територій. Окрім того, важливим вектором співпраці, над яким будуть працювати усі підписанти Меморандуму, буде підготовка та реалізація заходів, що відбуватимуться у рамках відзначення 35-их роковин Чорнобильської катастрофи.

На думку Мар’яни Олеськів, підписання меморандуму це великий крок, який дасть змогу об’єднати профільні міністерства та агентства навколо однієї мети – розвитку туристичної привабливості Чорнобилю та збільшення кількості відвідувачів з усього світу. Керівниця ДАРТ розповіла, що Чорнобильcька зона відчуження вже давно стала туристичним магнітом, особливо для іноземців, які приїздять спеціально саме сюди, а все тому, що у світі немає аналогів такому місцю. Зокрема, у 2019 році зону відчуження відвідало 124 тисячі туристів. Під час пресконференції Мар’яна Олеськів повідомила, що у рамках реалізації проекту «Магніти України: Чорнобиль» велика увага приділяється розвитку туризму, наукових проектів, залученню нових інвестицій та просвітницькій місії.

“Держава має взяти на себе формування принципів, за якими необхідно працювати з темою, територією, спадком. Це місце, за яке Україна відповідає. Не тільки перед собою – перед світом. Треба напрацювати відповідальну політику відвідувань, створити працюючі законодавчі інструменти, що запобігають втягнення людей в небезпеку, знайти способи захисту Зони від вандальних практик. Відповідальність держави – надважлива, бо саме держава має створити ту сенсову, правову, економічну рамку, в якій цінність Життя (людського та нелюдського) буде альфою та омегою будь-якого політичного рішення”, — зазначила під час заходу координатор робочої групи з питань номінування Чорнобильської зони до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Яна Барінова.

У рамках меморандуму Міндовкілля, МКІП, ДАЗВ та ДАРТ здійснюватимуть співпрацю за такими напрямами:

розробка концепції комплексного розвитку (меморіалізації) зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, її подальше впровадження;

поширення інформації з метою сприйняття суспільством зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

створення нових маршрутів відвідування, локацій, удосконалення діючих з метою підвищення привабливості цих територій та збільшення кількості відвідувачів з усього світу;

сприяння презентації зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення на міжнародному рівні;

організація підготовки заходів з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи;

налагодження взаємодії з міжнародними організаціями з визначених цим Меморандумом напрямів, збереження культурної та природної спадщини.

Джерело: Урядовий портал