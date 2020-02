Отчет RIAA за 2019 год: объем выручки от продажи музыки достиг $11,1 млрд, из которых почти 80% пришлось на стриминговые сервисы

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) оценила музыкальную индустрию США по итогам 2019 года и опубликовала соответствующий отчет (PDF). Согласно ему, объем рынка составил $11,1 млрд против $9,8 млрд в 2018 году и $8,8 млрд в 2017 году.

Как и в предыдущие годы, львиная доля выручки музыкальной индустрии приходится на потоковые сервисы. Напомним, в 2015 году потоковая музыка впервые превзошла по продажам всю остальную и с тех пор ее доля в общей структуре доходов неуклонно растет. В 2019 году на стриминговые сервисы пришлось 79% общего объема выручки, что в денежном выражении соответствует $8,8 млрд. Для сравнения, годом ранее было $7,4 млрд или 75% от общего объема рынка.

В то же время выручка от платных подписок на сервисы потоковой музыки по запросу возросла на 25% по сравнению с 2019 годом. Учитывая популярность Spotify, Apple Music, YouTube Music и Google Play Music нет ничего удивительного в этом показателе, но результат все равно впечатляет. Пользователи все охотнее покупают платные подписки.

По словам генерального директора и председателя RIAA Митча Глейзера, «стриминговые сервисы в среднем добавляют более 1 миллиона новых платных подписчиков в месяц, а общее количество платных подписчиков в США уже превысило 60 миллионов человек». Этот скачок в платных подписках обеспечил рост выручки стримингового сегмента на впечатляющие 93% в 2019 году, что в денежном выражении равноценно примерно $1,4 млрд.

И пока стриминг растет, все остальные сегменты, кроме виниловых пластинок, падают. Продажи цифровых музыкальных альбомов в iTunes и подобных магазинах сократились на 18%, тогда как выручка от продаж музыки на физических носителей упала всего на 0,4%. В то же время виниловые пластинки, которые в прошлом году обогнали по объему продаж цифровые музыкальные альбомы, показали рост на 19%. К слову, ламповая виниловая категория показывает стабильный рост уже 14 лет подряд, но на долю винила приходится скромные 4,5% доходов.

A Tale of Two Charts: "Vinyl is Back"

2003-2018 v. 1973-2018 pic.twitter.com/gX4Y4RyQ1i

— Matthew Ball (@ballmatthew) January 31, 2020