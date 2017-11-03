Перед стартом серийного производства электрокроссовер NIO ES8 прошел 2 млн километров дорожных тестов в Китае, США, Европе и Австралии [видео]

Китайская компания NIO, известная по “мегаваттному” суперкару NIO EP9 и участию в чемпионате Formula E, опубликовала видео тестирования своего первого электрического кроссовера NIO ES8.

Представленная весной текущего года модель начнет продаваться в Китае уже в следующем году, где станет более доступной альтернативой аналогичному по формату семейному кроссоверу Tesla Model X.

Судя по программе испытаний, разработчики NIO ES8 весьма серьезно относятся к тестированию своих электромобилей. В Китае его проверили на устойчивость к низким температурам (-31’С), в Австралии – к жаре (+43’С), в США испытали на дорогах систему автономного вождения, а в Германии – регулируемую подвеску. Всего же за время мировых тестов электромобиль прошел более 2 млн километров.

Напомним, что NIO ES8 представляет собой полноприводный 7-местный электрокроссовер с посадочной формулой 2-3-2. Корпус и шасси модели выполнены из алюминия, он оснащается активной пневматической подвеской и двумя электродвигателями на обеих осях.

Аккумуляторная батарея допускает возможность быстрой замены на заправочной станции, что позволит снизить время “подзарядки” до минимальных значений.

Источник: NIO