Прямая трансляция испытаний системы аварийного спасения корабля SpaceX Crew Dragon в полете [Начало — в 16:00]

Через несколько часов начнется прямая трансляция достаточно важного запуска SpaceX. Конечно же, речь об In-Flight Abort Test для Crew Dragon — последнем крупном испытании перед долгожданным первым эксплуатационным полетом корабля SpaceX с астронавтами на борту. Запуск должен был состоятся вчера, но был перенесен на сегодня из-за плохой погоды (сильных и устойчивых ветров и волнения океана в зоне приводнения). Подходящее шестичасовое стартовое окно открывается в 15:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой новости, или же на каналах NASA и SpaceX в YouTube (кому как удобнее).

В рамках запуска SpaceX проведет эксперимент с имитацией аварии ракеты-носителя, чтобы провести дополнительные испытания системы аварийного спасения (САС) с отстрелом капсулы во время полета. Эти испытания не являются обязательной частью программы NASA по сертификации Crew Dragon, но SpaceX по своей инициативе намерена провести их для демонстрации надежности САС. Изначально для этих испытаний планировалось использовать капсулу SpX-DM1, но она, как известно, была разрушена вследствие взрыва во время статических испытаний системы аварийного спасения 21 апреля 2019 года. SpaceX возьмет для тестов капсулу, которая первоначально предназначалась для первого пилотируемого полета с астронавтами. Вскоре после запуска ракета будет намеренно уничтожена (каким образом, пока неясно), а капсула после аварийного отстреливания отдалится на безопасное расстояние, затем выпустит парашюты, после чего приводнится в океане.

Первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году, а в конце прошлось года прошли статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon в новой конфигурации с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува вместо титановых клапанов. Улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле. Также не так давно в рамках подготовки к миссии Demo-2 компания SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

К слову, на днях астронавты NASA провели генеральную репетицию наземной части предстоящей миссии Demo-2, в рамках которой состоится первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем к МКС. Астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, которые отправятся в 15-дневную экспедицию на МКС, в рамках миссии Demo-2, надели новые скафандры SpaceX и прогулялись в них по мостику к кораблю. Сама миссия должна состоятся в первой половине этого года.

Suited up! While crew members won't be aboard #CrewDragon during tomorrow's @SpaceX In-Flight Abort Test, astronauts Bob Behnken & Doug Hurley rehearsed what they'll experience during @Commercial_Crew missions. I'm excited we'll soon launch American astronauts from American soil! pic.twitter.com/Fr3CjGTm4s

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 17, 2020