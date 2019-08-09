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Илон Маск показал процесс поимки половинки обтекателя ракеты Falcon 9 в сеть

Илон Маск показал процесс поимки половинки обтекателя ракеты Falcon 9 в сеть

Илон Маск показал процесс поимки половинки обтекателя ракеты Falcon 9 в сеть


Как известно, SpaceX снова удалось успешно поймать половинку головного обтекателя ракеты Falcon 9. Видеозапись мягкого приземления опубликовал в Twitter Илон Маск.

В ролике запечатлено плавное снижение половинки обтекателя прямо в растянутую сеть.

Отметим, что то, что SpaceX поймала только одну половинку обтекателя (вторая упала в воду), обусловлено наличием у компании в настоящее время только одного судна c сетью.

Напоследок напомним, что предыдущая, первая успешная попытка также запечатлена на видео, но тогда видеоряд был снят камерой, установленной прямо на обтекателе: на нем можно видеть процесс отделения обтекателя, вход в атмосферу, а также полет на парашюте.

Источник: N+1

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