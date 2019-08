Илон Маск показал процесс поимки половинки обтекателя ракеты Falcon 9 в сеть

Как известно, SpaceX снова удалось успешно поймать половинку головного обтекателя ракеты Falcon 9. Видеозапись мягкого приземления опубликовал в Twitter Илон Маск.

В ролике запечатлено плавное снижение половинки обтекателя прямо в растянутую сеть.

Отметим, что то, что SpaceX поймала только одну половинку обтекателя (вторая упала в воду), обусловлено наличием у компании в настоящее время только одного судна c сетью.

Напоследок напомним, что предыдущая, первая успешная попытка также запечатлена на видео, но тогда видеоряд был снят камерой, установленной прямо на обтекателе: на нем можно видеть процесс отделения обтекателя, вход в атмосферу, а также полет на парашюте.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl

— SpaceX (@SpaceX) 3 июля 2019 г.