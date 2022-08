Поздравление с Днем Независимости от GSC Game World

Украинская геймдейв-студия GSC GameWorld, известная на весь мир, в частности играми серий «Казаки» и STALKER присоединилась к поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины . Свое обращение разработчики распространили в соцсетях — текст доступен на трех языках (на украинском, английском и русском). Ниже приводим полный текст заявления.

UA

«Свобода та Незалежність. Те, що віками виборювали наші пращури. Те, що стало цінностями, які 30 років плекали українці. Цінностями, які ми захищаємо зараз і на весь світ доводимо: вони варті того, щоб за них битися. Саме вони об’єднують і гартують нас, перетворюють у націю-фенікс, здатну постати після будь-яких руйнувань — міцнішою та волелюбнішою.

Сьогодні, у химерній какофонії пісень та вою сирен, Україна святкує 31-шу річницю своєї Незалежності. І бореться за своє майбутнє. То ж понад усе ми бажаємо сил, завзяття і міцного здоров’я захисникам та захисницям, що боронять нашу землю та свободу.

Вільна, соборна, незламна. З Днем Незалежності, Україно!

ENG

Freedom and Independence. Our ancestors have been fighting for it for centuries. Things that became values, nurtured by Ukrainians for three decades. The values we are protecting right now, proving to the whole world that they are worth defending. Because they unite and temper us, turning into a nation-phoenix that can rise from any destruction, even stronger and freedom-loving than before.

Today, in the whimsical cacophony of songs and the wail of air-alert sirens, Ukraine celebrates the 31st anniversary of Independence, fighting for its future. So above all, we wish solid strength, perseverance, and health to defenders who protect our homeland and freedom.

Free, united and unbreakable. Congratulations to you on this Independence Day, dear Ukraine!

RUS

Свобода и Независимость. То, за что веками боролись наши предки. То, что стало ценностями, которые 30 лет лелеяли украинцы. Ценностями, которые мы защищаем сейчас и доказываем всему миру: они стоят того, чтобы за них сражаться. Именно они объединяют и укрепляют нас, превращая в нацию-феникс, способную восстать после любых разрушений — ещё крепче и свободолюбивее.

Сегодня, в химерной какофонии песен и воя сирен, Украина празднует 31-ю годовщину своей Независимости. И борется за свое будущее. Так что прежде всего мы желаем сил, упорства и крепкого здоровья защитникам и защитницам, которые обороняют нашу землю и свободу.

Свободная, соборная, несокрушимая. С Днем Независимости, Украина!»

Поздравление GSC Game World к 31-й годовщине Независимости Украины