Згідно з новим розпорядженням КМДА №2152 кошторисна вартість проєкту будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу у місті Києві зросла майже удвічі — з 11,251 мільярда гривень в 2016 році до 19,922 мільярда в 2021 році. В КМДА вже виступили з поясненнями щодо цього факту.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що оновлений проєкт враховує потреби постійно зростаючої кількості мешканців лівого берега, зокрема, буде побудовано ще один з’їзд та заїзд на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

«Завдяки змінам у проєкті кияни матимуть більш зручне сполучення мостом. Так, порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка», – зазначив Олександр Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, інший важливий аспект – подальше будівництво нових ділянок метротунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену. Адже Подільсько-Воскресенський мостовий перехід однаково важливий як для автосполучення, так і метросполучення між лівим та правим берегами Києва.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани», – поінформував Олександр Густєлєв.

Він нагадав, що на Подільському мостовому переході вже побудовано металевий міст через Гавань від вул. Набережно-Хрещатицької до Рибальського півострова, побудовано з’їзд з вул. Набережно-Хрещатицької з відповідними естакадами на міст, змонтовано 68 вантів. Міст через річку Дніпро вже встановили в проєктне (постійне) положення з демонтажем тимчасових опор надводної частини, які підтримували міст на етапі будівництва.

Влаштовано бетонну монолітну плиту естакадної частини мостового переходу в урочищі Горбачиха. А нове асфальтобетонне покриття з’явилося на ділянках від вул. Набережно-Хрещатицької до аркового мосту, з’їзді на вул. Набережно-Рибальську та мосту через р. Десенка. Також у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

Джерело: КМДА