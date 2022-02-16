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Производителя бионических глаз Second Sight ждет поглощение, а около 350 пациентов с их имплантатами оказались под угрозой слепоты

Производителя бионических глаз Second Sight ждет поглощение, а около 350 пациентов с их имплантатами оказались под угрозой слепоты

Производителя бионических глаз Second Sight ждет поглощение, а около 350 пациентов с их имплантатами оказались под угрозой слепоты

Имплантаты Second Sight частично вернули зрение почти 350 пациентам. Но в 2019 году компания остановила выпуск бионических глаз, и к 2020 почти полностью прекратила деятельность, сообщает IEEE Spectrum.

В июне 2021 года Second Sight вышел на IPO и привлек $57,5 млн. Компания пообещала сосредоточиться на продолжающихся клинических испытаниях мозгового имплантата под названием Orion, который также обеспечивает искусственное зрение. Но цена акций обвалилась вчетверо, и в феврале 2022 года Second Sight объявила о возможном слиянии с биофармацевтической компанией Precision Medical (NPM). Ни один из руководителей Second Sight не войдет в команду объединенной компании, которая сосредоточится на разработке имплантата для доставки лекарств.

Пациенты с уже вживленными имплантами говорят, что столкнулись с трудностями и не знают, как долго они смогут видеть.

Один из пациентов – Терри Байланд – единственный, кому установлены имплантаты в оба глаза. Первый – Argus I – в 2004 году, а в 2015-м он получил Argus II. Байланд помогал Second Sight тестировать новую технологию. В 2020 году пациент узнал, что компания отказывается от разработки и находится на грани банкротства. Его система пока работает, но мужчина не знает, как долго это будет продолжаться.

«Пока я в порядке. Но если с имплантатом что-то пойдет не так – мне конец. Потому что нет никакого способа исправить это».

Терри Байланд

Еще один пациент – Росс Дорр – носит имплантат Argus II с 2019 года. В начале 2020 года он узнал, что имеет право на обновление программного обеспечения, которое смогло бы улучшить его зрение. Но тогда началась пандемия COVID-19, и когда он позвонил своему реабилитологу, она сказала: «Ну, забавно, что ты позвонил. Нас всех только что уволили».

Пока неясно, чем грозит предлагаемое слияние Second Sight для пациентов с Argus. На следующий день после объявления о слиянии Адам Мендельсон, генеральный директор Nano Precision Medical, заявил, что он еще не знает, какие обязательства объединенная компания будет иметь перед пациентами Argus и Orion. Но, по его словам, NPM попытается сделать то, что «правильно с этической точки зрения».

Мендельсон говорит, что объединенная компания изучит свои возможности с Orion, и сообщил, что «существует действительно сильное желание попытаться найти лучший стратегический вариант, чтобы донести технологию [Orion] до пациентов». Если разработка продолжится, новая компания может посоревноваться на рынке с Neuralink Илона Маска, которая ищет руководителя будущих клинических испытаний своего мозгового имплантата на людях.

 

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