Прощайте, красные конверты. Netflix закрывает DVD-прокат после 25 лет работы и сообщает о 232,5 млн подписчиков на стриминговом сервисе

Последний раз увидеть фирменные конверты Netflix в своих почтовых ящиках пользователи смогут до 29 сентября 2023 года.

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DVD-прокат Netflix заработал в 1998 году – по легенде соучредитель компании Рид Хастингс решил создать более удобный сервис после того, как взял в прокате фильм «Аполлон-13» и забыл его вовремя отдать, за что и должен был заплатить штрафные $40 (правда, другой соучредитель Netflix Марк Рендольф говорил, что эта история была придумана с целью опередить конкурентов).

Но в целом идея с отправкой дисков по почте настолько понравилась пользователям, что компания вытеснила с рынка популярный в то время Blockbuster и другие магазины видеопроката в США. На пике, в 2010 году, около 20 миллионов человек подписались на услугу DVD-проката Netflix.

В 2019 году, по данным Wired, бизнес принес компании $300 млн и имел около 2 млн пользователей. А за все 25 лет работы компания разослала более 5,2 миллиарда DVD.

Несмотря на нынешнюю ориентацию Netflix на стриминговый сервис и производство собственных шоу, компания продолжала развивать старый бизнес до вчерашнего дня, когда объявила, что после 29 сентября перестанет распространять DVD.

«После невероятной 25-летней работы, мы приняли тяжелое решение прекратить деятельность в конце сентября. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставлять лучшие услуги для наших клиентов, но поскольку бизнес DVD продолжает сокращаться, нам становится все сложнее это делать».

After an incredible 25 year run, we’ve decided to wind down https://t.co/6h2lrcGg2b later this year. To everyone who ever added a DVD to their queue or waited by the mailbox for a red envelope to arrive: Thank you! https://t.co/McxJUlLlGF pic.twitter.com/nBXzgvvv7p — Netflix (@netflix) April 18, 2023

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Учитывая постоянный рост интереса пользователей к услугам потоковой передачи, решение Netflix выглядит вполне ожидаемым и вместе с тем показывает очередной пример успешной адаптации бизнеса к потребностям клиентов. Стриминг сейчас имеет богатую библиотеку фильмов и телесериалов и занимается созданием собственных оригинальных шоу.

«Карточный домик», вышедший в 2013 году, стал первым оригинальным сериалом компании, за которым последовали не менее успешные «Оранжевый — хит сезона», «Очень странные дела» и «Черное зеркало». В момент роста количества альтернативных стриминговых сервисов собственные продукты Netflix стали основой контента, который компания может предложить зрителям. А тактика выпуска всего сезона или, по крайней мере, его половины заметно отличает сервис от конкурентов, которые в большинстве своем являются поклонниками еженедельных выходов серий.

Netflix начал 2023 год с 232,5 млн подписчиков, и уже в первом квартале заработал $8,16 млрд. Чистая прибыль стриминга составила $1,3 млн — что на 18% меньше, чем в соответствующем периоде в прошлом году.

Неплохие показатели в компании объясняют выходом новых сезонов шоу, таких как «Внешние отмели», «Ты», «Джинни и Джорджия», а также продолжение фильма «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Первый сезон шпионской драмы «Ночной агент» также продемонстрировал хороший результат – собрав в общей сложности 515 млн часов просмотров.

Предыдущий год был тяжелым для компании в плане доходов, особенно если сравнивать цифры с временами пандемии, поэтому в ноябре Netflix запустил новую, более дешевую подписку с рекламой, а также принялся разбираться с проблемой шеринга аккаунтов. NY Times со ссылкой на комментарии Netflix пишет, что попытки компании прекратить обмен паролями в Португалии, Испании, Новой Зеландии и Канаде прошли успешно. В частности, в Канаде база платного членства теперь больше, чем до новых правил, а рост доходов сейчас быстрее, чем в США.

Внедрение системы штрафов за обмен паролями в других странах пока отложили: