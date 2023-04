Прощайте, красные конверты. Netflix закрывает DVD-прокат после 25 лет работы и сообщает о 232,5 млн подписчиков на стриминговом сервисе

Последний раз увидеть фирменные конверты Netflix в своих почтовых ящиках пользователи смогут до 29 сентября 2023 года.

DVD-прокат Netflix заработал в 1998 году – по легенде соучредитель компании Рид Хастингс решил создать более удобный сервис после того, как взял в прокате фильм «Аполлон-13» и забыл его вовремя отдать, за что и должен был заплатить штрафные $40 (правда, другой соучредитель Netflix Марк Рендольф говорил, что эта история была придумана с целью опередить конкурентов).

Но в целом идея с отправкой дисков по почте настолько понравилась пользователям, что компания вытеснила с рынка популярный в то время Blockbuster и другие магазины видеопроката в США. На пике, в 2010 году, около 20 миллионов человек подписались на услугу DVD-проката Netflix.

В 2019 году, по данным Wired, бизнес принес компании $300 млн и имел около 2 млн пользователей. А за все 25 лет работы компания разослала более 5,2 миллиарда DVD.

Несмотря на нынешнюю ориентацию Netflix на стриминговый сервис и производство собственных шоу, компания продолжала развивать старый бизнес до вчерашнего дня, когда объявила, что после 29 сентября перестанет распространять DVD.

— Netflix (@netflix) April 18, 2023