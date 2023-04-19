Новости Бизнес 19.04.2023 в 14:07

Прощайте, красные конверты. Netflix закрывает DVD-прокат после 25 лет работы и сообщает о 232,5 млн подписчиков на стриминговом сервисе

Катерина Даньшина

Автор новостей

Прощайте, красные конверты. Netflix закрывает DVD-прокат после 25 лет работы и сообщает о 232,5 млн подписчиков на стриминговом сервисе

Последний раз увидеть фирменные конверты Netflix в своих почтовых ящиках пользователи смогут до 29 сентября 2023 года.

Курс Fullstack-програміст
Якщо ти не знайдеш роботу за 12 тижнів, ми повернемо гроші.
Вау!

DVD-прокат Netflix заработал в 1998 году – по легенде соучредитель компании Рид Хастингс решил создать более удобный сервис после того, как взял в прокате фильм «Аполлон-13» и забыл его вовремя отдать, за что и должен был заплатить штрафные $40 (правда, другой соучредитель Netflix Марк Рендольф говорил, что эта история была придумана с целью опередить конкурентов).

Но в целом идея с отправкой дисков по почте настолько понравилась пользователям, что компания вытеснила с рынка популярный в то время Blockbuster и другие магазины видеопроката в США. На пике, в 2010 году, около 20 миллионов человек подписались на услугу DVD-проката Netflix.

В 2019 году, по данным Wired, бизнес принес компании $300 млн и имел около 2 млн пользователей. А за все 25 лет работы компания разослала более 5,2 миллиарда DVD.

Рід Гастінгс — людина, що вигадала Netflix — залишає посаду CEO компанії
Соучредитель Netflix Рид Хастингс – в январе 2023 года оставил пост CEO, но фактически сохранил влияние и контроль в компании, находясь в совете директоров

Несмотря на нынешнюю ориентацию Netflix на стриминговый сервис и производство собственных шоу, компания продолжала развивать старый бизнес до вчерашнего дня, когда объявила, что после 29 сентября перестанет распространять DVD.

«После невероятной 25-летней работы, мы приняли тяжелое решение прекратить деятельность в конце сентября. Наша цель всегда заключалась в том, чтобы предоставлять лучшие услуги для наших клиентов, но поскольку бизнес DVD продолжает сокращаться, нам становится все сложнее это делать».

Курс Product Designer.
28 занять – і ти на коні.
Запишіть мене

Учитывая постоянный рост интереса пользователей к услугам потоковой передачи, решение Netflix выглядит вполне ожидаемым и вместе с тем показывает очередной пример успешной адаптации бизнеса к потребностям клиентов. Стриминг сейчас имеет богатую библиотеку фильмов и телесериалов и занимается созданием собственных оригинальных шоу.

Прощайте, красные конверты. Netflix закрывает DVD-прокат после 25 лет работы и сообщает о 232,5 млн подписчиков на стриминговом сервисе

«Карточный домик», вышедший в 2013 году, стал первым оригинальным сериалом компании, за которым последовали не менее успешные «Оранжевый — хит сезона», «Очень странные дела» и «Черное зеркало». В момент роста количества альтернативных стриминговых сервисов собственные продукты Netflix стали основой контента, который компания может предложить зрителям. А тактика выпуска всего сезона или, по крайней мере, его половины заметно отличает сервис от конкурентов, которые в большинстве своем являются поклонниками еженедельных выходов серий.

Netflix начал 2023 год с 232,5 млн подписчиков, и уже в первом квартале заработал $8,16 млрд. Чистая прибыль стриминга составила $1,3 млн — что на 18% меньше, чем в соответствующем периоде в прошлом году.

Неплохие показатели в компании объясняют выходом новых сезонов шоу, таких как «Внешние отмели», «Ты», «Джинни и Джорджия», а также продолжение фильма «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Первый сезон шпионской драмы «Ночной агент» также продемонстрировал хороший результат – собрав в общей сложности 515 млн часов просмотров.

Netflix розкрив список своїх релізів на 2023 рік — в онлайн-кінотеатрі вийде 49 кінострічок (майже вдвічі менше, ніж торік)

Предыдущий год был тяжелым для компании в плане доходов, особенно если сравнивать цифры с временами пандемии, поэтому в ноябре Netflix запустил новую, более дешевую подписку с рекламой, а также принялся разбираться с проблемой шеринга аккаунтов. NY Times со ссылкой на комментарии Netflix пишет, что попытки компании прекратить обмен паролями в Португалии, Испании, Новой Зеландии и Канаде прошли успешно. В частности, в Канаде база платного членства теперь больше, чем до новых правил, а рост доходов сейчас быстрее, чем в США.

Внедрение системы штрафов за обмен паролями в других странах пока отложили:

«Это означает, что ожидаемый рост количества пользователей и доходов произойдет в третьем квартале, а не во втором», – заявили в компании.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить