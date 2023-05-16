Процессоры на 1000 Вт появятся в 2025 году – Giga Computing опубликовала дорожную карту чипов для ЦОД NVIDIA, AMD и Intel

Giga Computing – дочерняя компания Gigabyte, специализирующаяся на рынке корпоративных вычислений и решений на основе новейших архитектур центров обработки данных. Компания представила слайд с дорожной картой процессоров всех крупных компаний, поставляющих корпоративное оборудование. Карта ограничена 2025 годом и разделена между процессорами, видеокартами и чипами с вычислительными и графическими ядрами (APU).

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Инфографика акцентирует на энергопотреблении самых мощных вычислительных решений NVIDIA, AMD и Intel и его росте со временем. Она наглядно показывает, что через два года потребление таких процессоров будет находиться в пределах 400-1000 Вт.

Giga Computing ожидает перехода от процессоров на 270–280 Вт в 2022 году к средней мощности 500–600 Вт к концу 2025 года. Предположительно, этот набор включает будущие серии процессоров Intel Emerald и Granite Rapids, а также серию AMD EPYC Zen 5.

Согласно слайду, к началу 2025 года серверные графические процессоры на базе PCIe превысят потребление 500 Вт. В дорожной карте не упоминается какой-либо конкретный продукт, но известно, что NVIDIA сейчас работает над серверными чипами Blackwell, а AMD, скорее всего, внедрит архитектуру CDNA4.

Интересно, что в дорожной карте не указан «экзафлопный APU» AMD MI300 – ускоритель нового поколения AMD для центров обработки данных, уже анонсированный компанией в январе этого года. Подобно суперчипу NVIDIA Grace Hopper, он будет объединять стеки CPU и GPU. По данным Giga Computing потребление NVIDIA Grace Hopper может достигать 1000 Вт.

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Источник: VideoCardz