Qualcomm Snapdragon 855, вероятно, станет первой 7-нанометровой SoC

Буквально на днях компания Qualcomm анонсировала первый чип на рынке, предназначенный для производства по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Речь идёт о модеме Snapdragon X24. Логично было предположить, что в скором времени и другие чипы компании будут переведены на новый техпроцесс. И действительно, уже начали появляться сведения о намерении использовать 7-нанометровый технологический процесс и для изготовления систем-на-чипе.

Сама компания Qualcomm пока хранит молчание по этому поводу. Источником информации стал контрактный производитель, осуществляющий изготовление чипов для Qualcomm. По данным источника, новый мобильный процессор Snapdragon 855 (SDM855) станет первой системой-на-чипе, изготавливаемой по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Скорее всего, в этом процессоре будет использоваться интегрированный модем Snapdragon X24.

Qualcomm won’t say it, but their contractors do. Snapdragon 855 (SDM855) is the first 7nm SoC. (probably the one the X24 modem ends up in) pic.twitter.com/Ot1J34fQoG

— Roland Quandt (@rquandt) 15 февраля 2018 г.